Trồng quả bí ngô nặng tương đương con hà mã, người đàn ông Anh phá kỷ lục thế giới

Người đàn ông phá kỷ lục thế giới về việc trồng được quả bí ngô nặng gần 1,3 tấn. (Nguồn: Solent News)

Tham gia cuộc thi cân bí ngô khổng lồ Wargrave Nursery tại hạt Berkshire hôm 3/10, ông Paton nhận ra mình có cơ hội chiến thắng khi chiếc xe nâng hàng phát sáng như “cây thông Noel” lúc nhấc quả bí lên, cho thấy nó nặng đến mức nào.

“Tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã phá kỷ lục thế giới. Tôi biết đây là một quả bí rất lớn. Khi dùng xe nâng để nhấc lên, tất cả đèn cảnh báo đều sáng như cây thông Noel, báo hiệu nó quá nặng. Nói cách khác, quả bí đã vượt quá tải trọng cho phép.

Thành tích này càng ý nghĩa khi tôi đạt được mà không có em trai đồng hành, bởi việc chăm sóc đòi hỏi rất nhiều công sức”, ông Paton, hiện sống ở Lymington, hạt Hampshire, nói.

Paton đang giữ kỷ lục với ba quả bí nặng nhất từng được ghi nhận. Thành tích mới nhất được thiết lập chỉ một năm sau khi ông chia tay người em trai Stuart trong hành trình chinh phục.

Trong 50 năm đồng hành, hai anh em từng có 5 quả lọt vào top 10 bí nặng nhất thế giới. Họ ba lần vô địch thế giới và 10 lần đăng quang tại các giải vô địch châu Âu.

Paton cho biết, hai cháu gái Etta (5 tuổi) và Martha Syrett (7 tuổi) rất bất ngờ trước thành tích mới này và đã gọi điện chúc mừng sau khi ông giành chiến thắng.

Theo Paton, trong hai tháng, ngày nào ông cũng dành nhiều tiếng chăm sóc quả bí ngô. Phần lớn công việc là vùi các dây bí xuống đất để chúng mọc thêm rễ.

“Đó là yếu tố giúp quả bí phát triển kích thước lớn như vậy. Quả bí lớn thêm khoảng 40 cm mỗi ngày theo mọi hướng, nên chẳng mấy chốc nó đã trở nên khổng lồ. Tôi thấy có người tra Google và nói nó có kích thước tương đương một con hà mã cái. Quả thực nó rất nặng”, ông cho biết.

Paton thừa nhận, thấy vui hơn khi kỷ lục không thuộc về một người Mỹ, bởi ông có nhiều bạn bè ở Mỹ cũng theo đuổi thú chơi này. Theo ông, những người trồng bí ngô rất thân thiện và thường hỗ trợ nhau, thay vì cạnh tranh gay gắt như trong nhiều môn thể thao khác.