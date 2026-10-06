Thua ĐT Malaysia, vì sao ĐT Việt Nam bị trừ nhiều điểm hơn 2 trận thắng cộng lại?

Hai trận thắng không bù nổi một trận thua

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam được cộng 3,67 điểm sau chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines và 1,80 điểm sau trận thắng ĐT Pakistan 4-2. Tổng cộng, 2 chiến thắng mang về 5,47 điểm cho ĐT Việt Nam.

Nhưng chỉ một thất bại 0-1 trước ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba vào chiều 5/10 khiến ĐT Việt Nam bị trừ 6,33 điểm, nhiều hơn tổng điểm kiếm được từ 2 trận thắng.

Số điểm thay đổi của ĐT Việt Nam qua các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup. (Ảnh chụp màn hình FIFA).

Nguyên nhân nằm ở cách tính điểm dựa trên kết quả thực tế so với kết quả kỳ vọng.

Thắng đối thủ được đánh giá thấp hơn thì điểm cộng ít hơn

Theo phương pháp tính của FIFA, mức điểm thay đổi phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó có yếu tố tương quan sức mạnh giữa 2 đội, bao gồm kỳ vọng hợp lý rằng các đội có thứ hạng cao hơn sẽ đạt kết quả tốt hơn khi đối đầu với các đội có thứ hạng thấp hơn.

Vì vậy, chiến thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn thường mang lại ít điểm. Ngược lại, thất bại trước đối thủ được đánh giá thấp hơn khiến đội bị trừ nhiều điểm hơn.

ĐT Philippines và ĐT Pakistan đều xếp thấp hơn ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nên việc ĐT Việt Nam thắng 2 đội này được coi là kết quả phù hợp với kỳ vọng, do đó số điểm được cộng không cao.

ĐT Malaysia cũng xếp thấp hơn ĐT Việt Nam, nên việc ĐT Việt Nam thua lại là kết quả đi ngược kỳ vọng, nên mức trừ điểm lớn hơn.

Thua ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam bị trừ khá nhiều điểm FIFA. Ảnh: TPO.

Tóm lại, sau giải FIFA ASEAN Cup, số điểm được cộng của ĐT Việt Nam thấp hơn hẳn số điểm bị trừ (vì còn bị trừ 4,87 điểm sau trận thua ĐT Thái Lan nữa).