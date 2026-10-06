Cầu thủ Indonesia gửi thông điệp ngạo nghễ sau khi đội nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra căng thẳng tại Jakarta. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút, trước khi Indonesia giành chiến thắng 4-2 trên chấm 11m, qua đó lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Ngay sau màn đăng quang, Justin Hubner xuất hiện trong đoạn video được đăng tải trên tài khoản X của đội tuyển Indonesia. Trung vệ này gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ trong khu vực: “Gửi tới các quốc gia ASEAN, hãy dành cho chúng tôi sự tôn trọng. Tất cả mọi người, chúng tôi mới là những vị vua thực sự. Các bạn đã nói quá nhiều. Chúng tôi mới là vua thực sự, Indonesia”.

Phát biểu của Hubner nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cầu thủ này từng có những màn tương tác căng thẳng với một số tuyển thủ Việt Nam trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra ASEAN Cup 2026.

Tại giải đấu hồi tháng 8, Hubner có tên trong danh sách triệu tập nhưng không được CLB chủ quản cho phép trở về thi đấu. Sau khi Indonesia nhận thất bại 0-3 trước Việt Nam tại Pakansari, ngôi sao này từng có những màn đáp trả liên quan đến Hai Long và Hoàng Hên.

Hai tháng sau, Hubner trở lại cùng đội tuyển Indonesia với lực lượng mạnh nhất dưới thời HLV John Herdman. Đội bóng xứ vạn đảo quy tụ nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng.

Justin Hubner ăn mừng chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Trước Thái Lan, Indonesia tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi vượt qua đối thủ sau loạt luân lưu cân não ngay tại Gelora Bung Karno. Kết quả này giúp đội tuyển quốc gia Indonesia lần đầu tiên giành chức vô địch Đông Nam Á.

Danh hiệu này càng có ý nghĩa khi Indonesia đã sáu lần vào chung kết ASEAN Cup, tiền thân là AFF Cup, nhưng chưa từng bước lên bục cao nhất. Thất bại trong những trận đấu cuối cùng từng trở thành nỗi ám ảnh lớn với bóng đá nước này.

Indonesia là nhà vô địch FIFA ASEAN Cup đầu tiên

Chiến thắng trên sân nhà không chỉ giúp Indonesia phá bỏ lời nguyền kéo dài nhiều năm mà còn tạo dấu mốc quan trọng cho thế hệ hiện tại. Với chức vô địch lịch sử, thầy trò John Herdman đang có thêm cơ sở để khẳng định tham vọng cạnh tranh vị thế hàng đầu bóng đá Đông Nam Á.