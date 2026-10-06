HLV tuyển Thái Lan: Indonesia đi đúng hướng và rất mạnh

“Trước hết, tôi muốn chúc mừng Indonesia. Tôi nghĩ họ thể hiện rất rõ ràng và đang đi đúng hướng. Họ có những cầu thủ chất lượng và mạnh mẽ.

Cá nhân tôi rất buồn. Tôi thực sự không biết phải nói gì. Nhưng tôi phải nói rằng tôi tự hào về các cầu thủ, về tất cả những gì họ đã cống hiến trong trận đấu này, tinh thần, sự phản ứng của toàn đội. Khi đội chỉ còn 10 người, tôi không nghĩ đến việc trách cứ bất kỳ ai. Đá luân lưu giống như một cuộc xổ số. Tôi vẫn rất tự hào, đặc biệt là Saranon. Mỗi khi có cơ hội ra sân, cậu ấy đều thi đấu rất xuất sắc”.

Nói về màn đối đầu với HLV John Herdman, Hudson chia sẻ: “Tôi cũng muốn chúc mừng John Herdman. Chúng tôi không quá thân thiết nhưng đã gặp nhau nhiều lần. Ngay cả khi tôi dẫn dắt đội tuyển New Zealand, chúng tôi cũng từng đối đầu.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson đã có những chia sẻ sau trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nơi Thái Lan thua Indonesia 2-4 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút.. Ảnh: FAT

Với bóng đá Đông Nam Á, tôi nghĩ bất kỳ ai theo dõi đều có thể thấy sự phát triển rất nhanh của các đội tuyển. Indonesia có rất nhiều cầu thủ mang hai dòng máu và tôi chúc họ may mắn. Họ đang đi đúng hướng.

Việc được chơi trận chung kết tại đây, trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, cho thấy rõ người hâm mộ Indonesia yêu bóng đá đến mức nào. Xin chúc mừng tất cả”.

Hudson cũng thừa nhận thất bại ở chung kết khiến ông buồn, nhưng ông sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung sang Asian Cup. “Thật buồn khi thất bại trong trận đấu này. Sau đây có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị đội tuyển cho Asian Cup.

Như tôi đã nói trước đây về những lời chỉ trích dành cho tôi, tôi đã học được điều đó ngay từ ngày đầu tiên dẫn dắt đội tuyển. Chúng tôi liên tục phải sử dụng những lực lượng khác nhau bởi hoàn cảnh ở mỗi giải đấu cũng khác nhau. Ở giải đấu này hay ASEAN Cup trước đó, chúng tôi đều không thể lựa chọn những cầu thủ tốt nhất, và có thể cả trong tháng 6 cũng vậy.

Điều tôi biết lúc này là chúng ta có một nhóm cầu thủ nòng cốt từ giải đấu này và cần duy trì họ. Tôi tự hào khi nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội. Họ có tiềm năng rất lớn, và tôi nghĩ vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ khác chưa góp mặt ở giải đấu này nhưng có thể giúp ích rất nhiều cho đội tuyển”.

Hudson đặc biệt đánh giá cao thế hệ trẻ và muốn xây dựng đội tuyển dựa trên nhóm cầu thủ hiện tại. “Tôi luôn hào hứng khi được làm việc với những cầu thủ trẻ đang vươn lên. Tất nhiên, có một số cầu thủ chúng tôi biết và muốn họ góp sức cho đội tuyển nhưng đang chấn thương, bên cạnh việc mất Jonathan Khemdee.

Điều quan trọng với chúng tôi lúc này là duy trì nhóm cầu thủ nòng cốt của giải đấu này và tiếp tục phát triển đội bóng mạnh hơn. Thời gian qua thực sự khó khăn bởi chúng tôi liên tục phải thay đổi cầu thủ.

Điều tôi nhận ra là nhóm cầu thủ làm việc cùng nhau tại giải đấu này thực sự rất tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi được làm việc với họ. Tất cả đều cống hiến mọi thứ họ có. Việc được làm việc cùng nhau trong phòng thay đồ mang rất nhiều ý nghĩa”.

Về quyết định lựa chọn những cầu thủ thực hiện loạt luân lưu, Hudson cho rằng không ai đáng bị trách cứ. “Khi chỉ còn 10 người, chúng tôi phải tìm cách để duy trì thế trận và tiếp tục gây áp lực lên đối phương. Chúng tôi đã thay đổi hai điều để tạo ra sự khác biệt và phải dành lời khen cho sự dũng cảm của các cầu thủ, nhờ đó đội bóng có thể trở lại.

Về loạt luân lưu, tôi nghĩ nó giống như việc thay người. Trong trận đấu này, tôi không thực sự thay người để thay đổi chiến thuật. Phần lớn những thay đổi xuất phát từ việc cầu thủ gặp vấn đề chấn thương. Có người đau xương sườn, có người bị chuột rút.

Khi trận đấu được quyết định trên chấm luân lưu, phải thừa nhận rằng cả 10 cầu thủ thi đấu đều đã rất mệt. Họ đã cống hiến tất cả. Chúng tôi cố gắng hỏi từng người: ‘Bạn có tự tin không? Bạn tự tin đến mức nào?’ Đó là lý do chúng tôi lựa chọn những người sút theo cách đó.

Theo tôi, không ai có lỗi cả, dù sút vào hay không. Dù là Sarach hay Nattaphong, họ đều đã chơi rất tốt trong trận đấu. Chúng tôi không thể đi đến thời điểm này nếu không có họ”.

Hudson cũng chỉ ra sự khác biệt giữa đội hình hiện tại và đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup trước đó. Ở giải đấu trước, nhiều trụ cột vắng mặt do phải chuẩn bị tiền mùa giải cùng CLB. Tuy nhiên, điều đó lại tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Kankan Khamyok và Yotsakon Burapha thể hiện mình. HLV người Anh khẳng định ông tin tưởng vào thế hệ trẻ và muốn duy trì tính liên tục của lực lượng để xây dựng đội tuyển theo đúng kế hoạch.

Thủ môn Saranon Anuin cũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Thật đáng tiếc. Chúng ta chỉ còn cách chức vô địch một bước nữa. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội vì đã cống hiến hết mình và chúc mừng Indonesia. Các cầu thủ Thái Lan đều đã thi đấu tốt. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau chiến đấu”.