Thể thaoBóng đá Việt Nam

Thống kê trận đấu Australia U23 2-2 Korea Republic U23: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Australia U23 và Korea Republic U23 chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

▶ Xem tường thuật trận đấu

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-australia-u23-2-2-korea-republic-u23-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-468041.html