Thống kê trận đấu Australia U23 2-2 Korea Republic U23: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 kéo dài chuỗi trận chung kết đáng quên của bóng đá Thái Lan. Từ SEA Games 32 năm 2023, “Voi chiến” đã thua cả 5 trận chung kết gần nhất, trong đó có 3 lần thất bại trước Việt Nam và 2 lần trước Indonesia.