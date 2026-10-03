Trăn trở sau những tấm huy chương vàng

Thực tế, kết thúc các nội dung tranh tài ở ASIAD 20, TTVN chỉ đạt 25 huy chương, trong đó có 3 HCV ở các môn: Cầu mây (nội dung đôi nữ, đồng đội 4 nữ), karate (kata đồng đội nữ). Đây là nỗ lực của sự chuẩn bị chuyên môn và sự tập trung thi đấu từ huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV). Tiếc rằng, những môn thể thao đó chưa phải môn chính thức trên đấu trường Olympic. Đồng thời, TTVN đã vắng thành tích HCV nội dung cá nhân tại nhiều môn thi đấu được kỳ vọng.

Các tuyển thủ cầu mây và ban huấn luyện mừng chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết nội dung 4 nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trải qua hành trình tranh tài ASIAD 20, TTVN giành được không ít huy chương trong môn thuộc nhóm Olympic như điền kinh, bắn súng, cử tạ, canoeing, rowing, boxing... Tuy nhiên, để đổi màu những tấm huy chương này thành vàng là một thách thức tầm cao.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia đã đạt được HCV ở nhiều môn Olympic. Trong đó, Thái Lan giành HCV môn điền kinh, boxing, bóng chuyền bãi biển, cầu lông, cưỡi ngựa nghệ thuật, sailing; Indonesia có HCV môn bắn cung, cầu lông, cử tạ. Thể thao Malaysia cũng đạt HCV môn xe đạp lòng chảo còn Singapore giành HCV môn điền kinh; Philippines có HCV môn điền kinh, taekwondo, thể dục dụng cụ... Những kết quả đó phản ánh từ nhiều góc độ và tổng hợp từ sự đầu tư chuyên môn cùng lực lượng HLV, VĐV đạt trình độ vượt trội.

Điều đáng nói, nhiều quốc gia mạnh có nền thể thao tiên tiến trong châu lục đã áp dụng chế độ dinh dưỡng chuyên sâu, có đội ngũ chuyên gia trình độ cao đi cùng các đội tuyển. Đồng thời, họ sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ nâng cao thành tích VĐV. Hiện tại, hệ thống cơ sở vật chất và chế độ chăm sóc, phục hồi sau tập luyện của TTVN còn rất khiêm tốn. Bước vào mật độ tranh tài khốc liệt ASIAD, VĐV Việt Nam dễ bị quá tải, dẫn đến hụt hơi ở những loạt đấu quyết định.

Dù TTVN có nhiều cơ hội chạm tay vào những tấm huy chương danh giá trong nhiều nội dung, môn Olympic như thể dục dụng cụ, bắn súng, điền kinh... nhưng vẫn lỡ nhịp, thua thành tích sát sao trước đối thủ trên tầm.

Làm thế nào để TTVN giành thêm thành tích vượt bậc trong các môn, nội dung tại đấu trường ASIAD và Olympic? Đây luôn là nỗi trăn trở từ nhiều thế hệ nhà quản lý thể thao nước nhà. Kết quả thi đấu từng môn thể thao trọng điểm và những môn thể thao thuộc nhóm Olympic tại ASIAD 20 là thước đo cụ thể để nhà quản lý TTVN đánh giá kỹ lưỡng nhiệm vụ, giải pháp đầu tư nâng cao thành tích cho các giải đấu đẳng cấp sắp tới.