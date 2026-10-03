Thống kê trận đấu Uxbridge 3-1 Hungerford Town: M. Ciaran tỏa sáng, Uxbridge giành trọn 3 điểm
Uxbridge vượt qua Hungerford Town với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-uxbridge-3-1-hungerford-town-m-ciaran-toa-sang-uxbridge-gianh-tron-3-diem-467729.html