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Thống kê trận đấu Uxbridge 3-1 Hungerford Town: M. Ciaran tỏa sáng, Uxbridge giành trọn 3 điểm

Uxbridge vượt qua Hungerford Town với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-uxbridge-3-1-hungerford-town-m-ciaran-toa-sang-uxbridge-gianh-tron-3-diem-467729.html