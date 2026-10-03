Tuyển Malaysia mất ngôi sao trận gặp Việt Nam

Faisal Halim đang làm bạn với chấn thương.

Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng không có sự phục vụ của tiền đạo Faisal Halim ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/10.

Halim gặp vấn đề ở gân và cơ bắp chân phải, cần thêm thời gian để hồi phục. Ở trận Malaysia thắng Singapore 6-0 hôm 1/10, tiền đạo sinh năm 1998 không được đăng ký thi đấu. Anh vẫn tới sân cổ vũ đồng đội nhưng phải sử dụng nạng, bó cố định chân phải và ngồi xe lăn.

Với tình trạng hiện tại, khả năng Halim kịp bình phục để ra sân trước Việt Nam được đánh giá rất thấp. Ban huấn luyện tuyển Malaysia tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Halim là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công Malaysia. Anh đã ghi 18 bàn sau 43 lần khoác áo đội tuyển, nổi bật với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở hai biên. Cùng Arif Aiman, cầu thủ có biệt danh “Mickey” được kỳ vọng là mũi tấn công chủ lực của Malaysia.

Nếu Halim không thể thi đấu, HLV Tan Cheng Hoe phải tính toán phương án thay thế cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Dù vậy, Malaysia vẫn cho thấy sức mạnh đáng kể tại vòng bảng khi thắng Bangladesh 3-0, hòa Indonesia 0-0 và đánh bại Singapore 6-0. Đội bóng này giành 7 điểm, ghi 9 bàn và không để thủng lưới.

Trong khi đó, Việt Nam khép lại vòng bảng với chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Trận tranh hạng ba giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 16h ngày 5/10. Sự vắng mặt của Halim, nếu được xác nhận, sẽ là tổn thất đáng kể với Malaysia trước cuộc chạm trán này.