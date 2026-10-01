Rộn ràng mùa hồng Bảo Lâm

Những ngày này, tại các vùng trồng hồng Bảo Lâm, người dân đang tất bật thu hoạch. Ông Lộc Văn Lực, thôn Bản Lành, xã Công Sơn cho biết: Gia đình tôi hiện có hơn 200 cây hồng Bảo Lâm. Bình quân mỗi năm, vườn hồng cho thu trên 7 tấn quả, được tư thương đến tận vườn thu mua với giá tương đối ổn định, mang lại nguồn thu trên 200 triệu đồng. Năm nay, cây sai quả, chỉ trong 2 ngày đầu thu hoạch, gia đình đã thu được gần 1 tạ quả, bán với giá từ 28.000 – 30.000 đồng/kg. Dự kiến hết vụ, sản lượng hồng đạt khoảng 9 tấn, tăng 2 tấn so với năm trước.

Người dân thôn Bản Lành, xã Công Sơn thu hoạch hồng Bảo Lâm

Bà Tôn Bích Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Công Sơn cho biết: Toàn xã hiện có 133 ha hồng Bảo Lâm. Năm nay người dân rất phấn khởi vì hồng được mùa. Sản lượng hồng toàn xã ước đạt 690 tấn, tăng hơn 60 tấn so với năm trước.

Không chỉ tại xã Công Sơn, người dân trên địa bàn xã Cao Lộc cũng đang bước vào vụ thu hoạch. Theo đánh giá của phòng chuyên môn xã, năm nay cây hồng Bảo Lâm sinh trưởng tốt, tỷ lệ đậu quả cao, sản lượng tăng so với năm trước.

Ông Dương Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cao Lộc cho biết: Toàn xã hiện có trên 156 ha hồng Bảo Lâm, trong đó khoảng 81 ha đã cho thu hoạch. Năm nay sản lượng toàn xã dự kiến đạt trên 500 tấn, tăng khoảng 15 - 20% so với năm 2025. Hiện các hộ đang tập trung thu hái, phân loại và tiêu thụ sản phẩm.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 620 ha hồng không hạt Bảo Lâm, trong đó có hơn 550 ha cho thu hoạch. Hồng Bảo Lâm được người dân trồng tập trung tại một số xã như: Công Sơn, Đồng Đăng, Cao Lộc…

Năm nay, hồng Bảo Lâm được mùa, sản lượng dự kiến tăng khoảng 20% so với năm 2025. Hiện hồng Bảo Lâm được tư thương thu mua với giá dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg, tùy loại.

Bà Phùng Thị Kim Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Thời gian qua, chi cục đã phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hồng Bảo Lâm. Trong đó, bình quân mỗi năm, chi cục phối hợp tổ chức 1 hoặc 2 lớp tập huấn lồng ghép hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; cải tạo, phục hồi những diện tích hồng già cỗi... Thời gian tới, chi cục tiếp tục phối hợp với các xã, phường tuyên truyền, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng; hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, chi cục đẩy mạnh công tác phối hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm hồng Bảo Lâm tại các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân.

Tin tưởng rằng, với sự hướng dẫn kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn tỉnh, sự quan tâm định hướng của chính quyền địa phương và sự chủ động của người dân trong phát triển sản xuất, thời gian tới, sản phẩm quả hồng Bảo Lâm sẽ ngày càng được nhiều người biết đến và vươn xa hơn tới các thị trường trong và ngoài nước.