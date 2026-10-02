Bền chí với mô hình nuôi cầy hương

Mô hình nuôi cầy hương được gia đình bà Đặng Kim Cúc duy trì, phát triển hiệu quả.

Năm 2022, nhận thấy cầy hương có tiềm năng phát triển kinh tế, bà Đặng Kim Cúc bắt đầu tìm hiểu và nuôi thử với 18 con. Tuy nhiên, do chưa am hiểu về con giống và kỹ thuật chăm sóc, gia đình gặp không ít khó khăn.

Lần thứ hai, bà mua thêm 25 con về nuôi nhưng đàn cầy chết hết, đồng thời ảnh hưởng đến cả đàn ban đầu. Có thời điểm, gia đình phải chi hơn 100 triệu đồng tiền thuốc, hơn một năm gần như không có công. Tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng, cuối cùng chỉ cứu được khoảng 30% đàn.

“Qua thời gian tìm hiểu và chăn nuôi, tôi thấy cầy hương là vật nuôi có sức đề kháng tốt, ít bệnh và có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn. Với sự đam mê và quyết tâm, dù đã trải qua thất bại, tôi vẫn tiếp tục làm, vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm”, bà Cúc chia sẻ.

Không bỏ cuộc, cuối năm 2023, bà Cúc vào Vĩnh Long tìm hiểu và mua lại con giống. Từ đây, việc chăn nuôi từng bước ổn định. Gia đình vừa nuôi, vừa học hỏi kinh nghiệm, theo dõi đặc tính sinh trưởng, sinh sản và chủ động hơn trong chăm sóc đàn. Từ những con giống ban đầu, đàn cầy liên tục sinh sản, được nhân đàn. Đến nay, gia đình bà Cúc có hơn 200 con bố mẹ và gần 400 con giống, tổng đàn gần 600 con.

Bà Cúc cho biết: “Trước đây, do chưa có kinh nghiệm, tôi mua phải con giống không phù hợp nên mất rất nhiều thời gian và công sức. Sau những lần vấp váp, đến nay tôi đã hoàn thiện được khu chuồng trại phù hợp và chủ động hơn trong việc lựa chọn con giống”.

Gia đình duy trì vệ sinh chuồng trại thường xuyên, theo dõi đàn và điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng. Việc tích lũy kinh nghiệm qua thực tế giúp bà Cúc từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi, nâng cao hiệu quả của mô hình.

Bên cạnh duy trì đàn để phát triển chăn nuôi, gia đình tập trung nhân giống, cung cấp cầy giống cho những người có nhu cầu. Từ năm 2025, mô hình cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, mô hình thu hút người dân ở nhiều nơi đến tham quan, tìm hiểu.

Ông Phạm Quốc Huy, ở Đông Anh (Hà Nội), chia sẻ: “Qua tìm hiểu, tôi thấy cầy hương đang có thị trường và cho nguồn thu nhập khá ổn định. Mô hình ở đây được đầu tư bài bản nên tôi đang cân nhắc để triển khai trong thời gian tới.

Cầy hương không đòi hỏi diện tích nuôi quá lớn, nhưng người nuôi cần nắm được đặc tính của vật nuôi, chú trọng vệ sinh chuồng trại, nguồn thức ăn và thường xuyên theo dõi đàn.

Ông Phạm Huy Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế phường Quan Triều, cho biết: “Hiện nay, gia đình bà Đặng Kim Cúc duy trì chăn nuôi và kinh doanh sản phẩm cầy hương. Mô hình được địa phương đánh giá có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và tạo thêm sinh kế cho người dân trên địa bàn”.

Hiệu quả của mô hình cho thấy, với sự chủ động tìm hiểu, kiên trì trước khó khăn và từng bước hoàn thiện kỹ thuật, những hướng chăn nuôi mới có thể trở thành sinh kế phù hợp, tạo giá trị kinh tế bền vững cho người dân. Đây cũng là cơ sở để kinh nghiệm sản xuất được chia sẻ, lan tỏa và mở ra thêm những lựa chọn trong phát triển kinh tế hộ gia đình.