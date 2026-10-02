Hiệu quả mô hình khép kín trồng trọt kết hợp chăn nuôi

Cá điêu hồng, rô phi trong mô hình nông nghiệp kết hợp của anh Võ Văn Vương. Ảnh: QUANG VIỆT

Mô hình khép kín

Tận dụng các ưu thế của vùng đồi xã Thạnh Bình, anh Võ Văn Vương đã đầu tư mô hình nông nghiệp “5 trong 1” ở thôn Suối Dưa. Trên diện tích 2ha, anh Vương đầu tư chăn nuôi heo thương phẩm quy mô 200 con/lứa; trồng cây ăn quả (chuối cấy mô, mít Thái, măng cụt, cau); trồng rau, cây dược liệu (các loại rau ranh, sả, gừng, tía tô, rau má, mã đề, ngải cứu); nuôi cá nước ngọt (điêu hồng, rô phi); trồng keo kết hợp chăn nuôi gà dưới tán rừng.

“Mô hình được tôi thiết kế khép kín, tuần hoàn, hữu cơ. Chất thải chăn nuôi được ủ phân hữu cơ bón cho các loại cây trồng. Nước thải thu gom xử lý qua hầm biogas, tạo khí sinh học phục vụ sinh hoạt, sản xuất, sấy nông sản. Nước sau xử lý được tái sử dụng cho tưới cây ăn quả và nuôi cá. Gà thả vườn phát triển rất tốt dưới tán rừng keo lá tràm”, anh Vương cho biết.

Từ năm 2021 đến nay, anh Vương đã huy động hơn 1,5 tỷ đồng để đầu tư nông nghiệp kết hợp. Thuận lợi của anh là được ngành chức năng xã Thạnh Bình khuyến khích. Con đường giao thông nông thôn được chính quyền địa phương đầu tư đã hỗ trợ anh Vương trong vận chuyển nông sản, phân bón, vật tư nông nghiệp. Trong năm 2025, mặc dù chưa thu hoạch keo lá tràm nhưng anh có nguồn thu gần 2,5 tỷ đồng từ hoạt động nông nghiệp kết hợp, lãi gần 1 tỷ đồng.

“Theo anh Vương, hiện nay thị trường có nhu cầu rất lớn đối với sản phẩm nông nghiệp sạch nên rất ổn định đầu ra. Cách đầu tư của tôi giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Chăn nuôi an toàn sinh học giúp ngăn chặn rủi ro cho đàn heo. Phân hữu cơ giúp đất giữ ẩm lâu hơn, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, quả nhiều”.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thạnh Bình cho biết, định hướng của địa phương là thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh để thích ứng với biến đổi khí hậu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp hàng hóa. UBND xã khuyến khích các nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất nông nghiệp sạch để có nông sản đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường.

Tại xã Núi Thành, ông Nguyễn Minh Nhựt, chuyên viên phụ trách nông nghiệp xã cho biết, các mô hình nông nghiệp sạch với vườn - ao - chuồng hay kết hợp trồng trọt với chăn nuôi ngày càng phát triển trên địa bàn. Ngành nông nghiệp xã hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp kết hợp, nông nghiệp sạch của thành phố, qua đó khơi thông lợi thế, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất.

Người dân tạo phân bón hữu cơ từ chăn nuôi để bón cho cây trồng trong mô hình nông nghiệp kết hợp. Ảnh: QUANG VIỆT

Thúc đẩy phát triển bền vững

Các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, nhất là nông - lâm kết hợp đã giúp phục hồi đất thoái hóa, hạn chế xói mòn, giữ ẩm, tăng tích lũy carbon so với độc canh. Đồng thời các mô hình cũng cho thấy giảm đáng kể việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Nông nghiệp kết hợp đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các hộ dân nhờ được hỗ trợ giống, kỹ thuật đã phát triển nông nghiệp kết hợp hiệu quả, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững gắn với thị trường, tìm hướng xuất khẩu.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những năm gần đây, Đà Nẵng tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp kết hợp theo hướng xanh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hướng đi này phù hợp với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái - môi trường - thông minh.

Ngành nông nghiệp tập trung chuyển đổi mô hình sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang nông nghiệp kết hợp, nông nghiệp tích hợp đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, giảm thiểu phát thải, nhất là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp để gia tăng giá trị nông sản bền vững.

Ngành nông nghiệp và môi trường đang tham mưu UBND thành phố rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng kết hợp sinh thái, hữu cơ, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Để thúc đẩy nông nghiệp kết hợp, ngành nông nghiệp thành phố phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ xanh, nhất là công nghệ tưới tiết kiệm, canh tác hữu cơ, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và sử dụng giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá, giám sát, quản lý nguồn nước, đất, không khí phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp, đồng thời xây dựng bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch hành động thích ứng phù hợp với từng vùng sản xuất.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Đà Nẵng có dư địa phát triển các mô hình nông nghiệp đa giá trị. Đặc biệt, nông nghiệp kết hợp, nông - lâm kết hợp, dược liệu và các sản phẩm ngoài gỗ dưới tán rừng theo hướng hữu cơ, tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm.

Nông nghiệp kết hợp vừa tạo giá trị kinh tế lớn vừa góp phần bảo vệ tài nguyên và hình thành sinh kế bền vững. Quan điểm xuyên suốt của Đà Nẵng là gia tăng giá trị nông nghiệp, khai thác tối đa lợi thế gắn với bảo tồn và nâng cao giá trị hệ sinh thái.