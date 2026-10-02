G20 chưa đạt đồng thuận về dư thừa công suất

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các cuộc đàm phán diễn ra “mang tính xây dựng”, song các nước G20 chưa thể thống nhất về vấn đề dư thừa công suất. Ông cho biết gần như tất cả các nước đều nhất trí đây là vấn đề cần hành động, đồng thời cho rằng hệ thống các biện pháp và công cụ ứng phó thương mại hiện nay chưa đủ để giải quyết vấn đề.

Ông Greer cảnh báo các quốc gia sản xuất vượt nhu cầu có nguy cơ tạo ra một nền kinh tế thiếu bền vững. Ông đồng thời cho rằng việc G20 chưa đạt đồng thuận về vấn đề này là cơ sở để Mỹ tiếp tục áp dụng các biện pháp đơn phương.

Các bộ trưởng thương mại G20 cũng không đạt được đồng thuận về việc loại bỏ lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Theo ông Greer, Mỹ gần đây đã áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại với lý do liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, các nước G20 đã đạt đồng thuận phản đối việc “vũ khí hóa lương thực thông qua các biện pháp thương mại mang tính cưỡng ép”. Theo Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế Pháp Nicolas Forissier, các nước nhất trí rằng việc sử dụng lương thực và nông nghiệp như một công cụ trong các cuộc xung đột là “không thể chấp nhận được”.

Các bộ trưởng G20 cũng thảo luận một đề xuất của Mỹ về cải cách toàn diện hệ thống Thuế suất Tối huệ quốc (MFN), tức hệ thống các mức thuế quan công bố và áp dụng vô điều kiện, vốn đã làm nền tảng cho thương mại toàn cầu kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc. Đây là một chủ đề mới đối với G20, bởi các cuộc thảo luận trước đây về thuế quan MFN diễn ra trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo ông Greer, Mỹ không đề xuất một tuyên bố chung của G20 về cải cách thuế quan MFN vì đây là một cuộc thảo luận dài hạn hơn và điều quan trọng là phải bắt đầu.

Bên cạnh các vấn đề thương mại đa phương, các nước G20 cũng thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại song phương. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu cho biết Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia (Arập Xêút), đồng thời đàm phán với EU về thương mại số. Ông cho biết Canada và Ấn Độ kỳ vọng hoàn tất đàm phán “trong những tháng tới”.

Trong khi đó, một quan chức Mexico cho biết nước này đang đạt “tiến triển ổn định” trong đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thuế quan. Theo quan chức này, Mexico kỳ vọng có thể đạt được một số mức giảm thuế đối với thép, ô tô và nhôm.