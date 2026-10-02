Việt Nam tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng tại Đông Nam Á

Trong tháng 9, truyền thông và nhiều tổ chức tài chính quốc tế đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam. Theo đó, Việt Nam tiếp tục được xem là một điểm sáng tăng trưởng tại Đông Nam Á, ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trên thị trường tài chính và có thêm động lực phát triển từ làn sóng chuyển đổi công nghệ.

Nền tảng vững chắc

Các hãng tin lớn như Reuters, Bloomberg cùng Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm sáng kinh tế trong khu vực. Số liệu từ WB cho thấy GDP của Việt Nam đã tăng từ 16,24 tỷ USD năm 1994 lên mốc 514,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD, tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Khách tham quan trải nghiệm các sản phẩm công nghệ của BOE Việt Nam, doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực điện tử, tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo báo cáo do Tập đoàn Tư vấn quản lý toàn cầu Bain & Company (Mỹ), Tập đoàn Dịch vụ tài chính DBS (Singapore) và Công ty Tư vấn chiến lược Vriens & Partners (Singapore) công bố, Việt Nam tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu Đông Nam Á, với dự báo tăng trưởng cơ sở đạt 6,2%.

Động lực tăng trưởng đến từ vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khi trở thành mắt xích sản xuất của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel, Foxconn. Khối doanh nghiệp FDI hiện đóng góp tới 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong tháng 9-2026 là việc đơn vị cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell (Anh) chính thức thêm cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số thị trường mới nổi.

Theo FTSE Russell, diễn biến này có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 6 tỷ USD vốn ngoại. Hãng quản lý tài sản Vanguard (Mỹ) cũng công bố kế hoạch tăng mức đầu tư vào Việt Nam lên 2,5 tỷ USD, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam.

Chủ động đón đầu làn sóng công nghệ

Hoạt động sản xuất nội địa cũng ghi nhận sức phục hồi ấn tượng. Theo báo cáo Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) do Tập đoàn Tài chính S&P Global (Mỹ) công bố, tháng 8-2026, PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 53,3 điểm, ghi nhận chuỗi 14 tháng liên tiếp nằm trên mốc 50 điểm và là mức cải thiện cao nhất kể từ đầu năm.

Nhận định về xu hướng phục hồi này, trang pmi.spglobal (Mỹ) cho rằng điểm nổi trội của ngành sản xuất Việt Nam hiện nay là năng lực tự tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Dù chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị thế giới, các doanh nghiệp đã chủ động tiết giảm chi phí, thu hẹp quy mô lao động dư thừa để tập trung gia tăng sản lượng cốt lõi. Sự chủ động này giúp tốc độ gia tăng sản lượng đạt mức nhanh nhất trong hơn hai năm qua.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang định hình lại bản đồ nhân sự tại Việt Nam. Báo cáo khảo sát từ Reeracoen Group và Rakuten Insight (Nhật Bản) ghi nhận trong 6 thị trường ASEAN được khảo sát, Việt Nam có tỷ lệ doanh nghiệp đạt doanh thu cải thiện cao nhất (mức 46%), đồng thời có tỷ lệ doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng cao nhất (đạt 16%). Niềm tin của doanh nghiệp cũng tương đối tích cực, với 59% lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng kinh doanh.

Theo trang HR Asia (Malaysia), Việt Nam là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á mà AI và tự động hóa trở thành lý do hàng đầu thúc đẩy người lao động quyết định chuyển đổi nghề nghiệp, với tỷ lệ 39%.

Diễn biến này cho thấy tác động ngày càng rõ của công nghệ đến lựa chọn nghề nghiệp của người lao động Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu thích ứng và nâng cao kỹ năng trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi.