Chủ tịch Fed Dallas Logan: Cần tăng lãi suất thêm ít nhất 50 điểm cơ bản

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan

“50 điểm cơ bản hoặc hơn”

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan ngày 1/10 cho rằng Fed cần nâng lãi suất thêm “50 điểm cơ bản hoặc hơn” để đưa chính sách tiền tệ tới trạng thái “hạn chế vừa phải” và kéo lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Texas, bà Logan nói đợt tăng 25 điểm cơ bản của Fed hồi tháng 9, đưa lãi suất lên 3,75%-4,00%, là “một bước đi quan trọng đầu tiên” trong quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

“Tuy nhiên, hiện tại tôi ước tính rằng biên độ mục tiêu của lãi suất cần được tăng thêm ít nhất 50 điểm cơ bản để cân bằng phù hợp giữa triển vọng kinh tế và những rủi ro đối với các mục tiêu kép của chúng ta”, bà nói. “Chúng ta phải khôi phục sự ổn định giá cả.”

Bà Logan cho biết nền kinh tế đang mạnh lên và thị trường lao động đang ở trạng thái cân bằng tốt. Dù lạm phát đang giảm, theo bà, nếu không có thêm các đợt tăng lãi suất, lạm phát có nguy cơ mắc kẹt quanh 2,5% thay vì trở về mục tiêu 2%.

Nếu thực hiện mức tăng tối thiểu mà Logan đề cập, lãi suất điều hành của Fed sẽ lên ít nhất 4,25%-4,50%. Quy mô này cũng sẽ đảo ngược phần lớn mức giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản mà Fed đã thực hiện trong ba cuộc họp cuối cùng của năm ngoái với mục tiêu quản trị rủi ro.

Logan không chỉ nói về khả năng “tăng thêm một lần”, mà đưa ra một mức điều chỉnh tối thiểu khá rõ. Phát biểu này vì thế nổi bật khi thị trường đang giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay tại cuộc họp cuối tháng 10.

Logan là thành viên có quyền bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm 2026. Lập trường cứng rắn của bà Logan thực tế cũng không mới: tại cuộc họp ngày 28-29/7, bà Logan cùng Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari là ba thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất 3,50%-3,75%, thay vào đó muốn tăng 25 điểm cơ bản.

Williams thận trọng, Logan muốn đi xa hơn

Thông điệp của Logan tạo ra sự tương phản rõ với Chủ tịch Fed New York John Williams. Ngày 29/9, Williams cho rằng Fed “không cần vội vàng” với lần tăng lãi suất tiếp theo và có thời gian chờ thêm dữ liệu trước khi hành động. Ông vẫn để ngỏ khả năng cần thêm một lần tăng trong năm nay, nhưng thiên về cách tiếp cận thận trọng hơn sau đợt tăng tháng 9.

Lập luận “chờ thêm” được củng cố một ngày sau đó khi dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tháng 8 thấp hơn dự báo. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,4% giới phân tích dự kiến. PCE toàn phần tăng 3,4% so với cùng kỳ, không đổi so với tháng 7. Sau báo cáo này, kỳ vọng thị trường về một đợt tăng lãi suất tháng 10 giảm mạnh.

Sự khác biệt giữa Williams và Logan không chỉ nằm ở thời điểm điều chỉnh. Williams cho rằng một lần tăng nữa trong năm nay có thể là đủ, trong khi mức “50 điểm cơ bản hoặc hơn” mà Logan đề cập hàm ý ít nhất hai bước tăng 25 điểm cơ bản nếu Fed tiếp tục điều chỉnh theo nhịp thông thường.

Dù vậy, bà Logan cũng thừa nhận còn bất định về chính xác mức lãi suất nào sẽ đủ hạn chế, nhất là khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng và điều kiện tài chính đã thắt chặt. Bà cho biết các quyết định tiếp theo vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường lao động, lạm phát và điều kiện tài chính.

“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi thị trường lao động, giá cả, tăng trưởng, tiêu dùng và các điều kiện tài chính để đánh giá xem chính sách tiền tệ có đang trở nên thắt chặt hay không”, bà cho biết.

Cuộc họp FOMC tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 27-28/10.