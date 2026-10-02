Tỷ giá USD hôm nay (2-10): Đồng USD tăng mạnh

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,59%, hiện ở mức 102,04.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng EUR trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi làn sóng bán tháo trái phiếu trên toàn cầu đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu lên những mức cao mới, trong bối cảnh giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Đồng tiền chung châu Âu giảm xuống dưới mức 1,1215 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5-2025, trong khi đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng trong vài tháng qua. Đà tăng của đồng bạc xanh được hỗ trợ một phần bởi mức tăng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ trong một quý lớn nhất kể từ năm 1994.

Đồng EUR giảm 0,77% so với USD, xuống còn 1,12433 USD/EUR. Trong tháng 9, đồng tiền chung châu Âu giảm gần 2,5%, ghi nhận mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 7-2025.

Ông Brian Daingerfield, Giám đốc chiến lược ngoại hối G10 tại công ty NatWest Markets, nhận định: “Lợi suất trái phiếu tăng do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là những lo ngại về chính sách tài khóa, bao gồm những dấu hiệu suy yếu trên thị trường trái phiếu Pháp. Điều này có thể lan sang các thị trường toàn cầu, bên cạnh những lo ngại kéo dài về giá năng lượng và lạm phát gia tăng”.

“Thị trường đang kỳ vọng các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Những ngày gần đây, kỳ vọng này đã phần nào giảm bớt, đặc biệt sau khi Mỹ công bố một số số liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hôm qua. Tuy nhiên, nhìn chung, thị trường vẫn cho rằng Fed có khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách”, ông Brian Daingerfield cho biết.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, được xem là mức tham chiếu của thị trường, trong phiên đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất này sau đó giảm 5,65 điểm cơ bản, xuống còn 5,237%.

Đồng EUR cũng giảm mạnh so với đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ, đồng thời chỉ vừa giữ được mức tăng nhẹ so với bảng Anh, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp tăng vọt lên mức cao nhất trong 14 năm. Thị trường trái phiếu Pháp chịu sức ép do những lo ngại về tình hình tài chính bấp bênh của nước này. Trái phiếu Chính phủ Đức cũng chịu áp lực bán mạnh.

Số liệu công bố ngày thứ Tư cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, trong khi số liệu tháng 7 được điều chỉnh giảm. Diễn biến này làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, lạm phát tại khu vực đồng EUR tăng mạnh lại cho thấy nguy cơ giá năng lượng cao tiếp tục gây sức ép đối với kinh tế toàn cầu.

Tính đến cuối tháng 9, đồng USD ghi nhận quý tăng thứ sáu liên tiếp so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2022, thời điểm lãi suất tại Mỹ tăng nhanh hơn so với nhiều nền kinh tế khác.

Thị trường trái phiếu toàn cầu ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm vào tháng 9, đẩy lợi suất tăng cao trong bối cảnh tình hình tài chính công tại nhiều nước xấu đi, lượng trái phiếu phát hành tăng mạnh và lạm phát gia tăng.

Đồng bảng Anh giảm 0,49% so với USD, xuống còn 1,32 USD, sau khi giảm 2,1% trong tháng trước.

Đồng yên Nhật giảm 0,41% so với USD, xuống 158,07 yên/USD. Trong khi đó, đồng đô la Australia (AUD) giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, còn 0,69040 USD, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Australia tăng thấp hơn dự báo.

Đồng USD tăng mạnh. Ảnh minh họa: Getty Images

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (2-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.624 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục giảm nhẹ, hiện ở mức 24.393 đồng - 26.855 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.591 đồng - 30.496 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: