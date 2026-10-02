Nguy cơ nghỉ hưu sớm và tổn hại tài chính nếu duy trì thói quen xấu này

Thói quen sinh hoạt muộn về đêm từ lâu đã được giới y khoa liên kết với nhiều nguy cơ sức khỏe tiêu cực như tiểu đường, rối loạn tâm thần hay suy giảm tuổi thọ.

Mới đây, một công trình nghiên cứu dài hạn mới được xuất bản trên tạp chí y học Occupational & Environmental Medicine tiếp tục đưa ra cảnh báo đáng chú ý về những hệ lụy tài chính và sự nghiệp đối với nhóm người có thói quen "cú đêm" này.

Theo đó, những người thích làm việc và sinh hoạt muộn có khả năng phải rời bỏ lực lượng lao động sớm hơn đáng kể so với những người dậy sớm.

Dữ liệu được thu thập từ chương trình nghiên cứu diện rộng tại Phần Lan, trong đó theo dõi hơn 5.600 người lao động sinh năm 1966 trong suốt 12 năm, từ khi họ 46 tuổi cho đến khi bước sang tuổi 57.

Nghiên cứu mới cho thấy những người thích làm việc và sinh hoạt muộn có khả năng phải rời bỏ lực lượng lao động sớm hơn đáng kể so với những người dậy sớm. Ảnh minh họa: Maridav/stock.adobe.com

Ở thời điểm bắt đầu theo dõi, các đối tượng tham gia được phân loại dựa trên đồng hồ sinh học tự nhiên, phản ánh mức độ tỉnh táo và thời điểm làm việc hiệu quả nhất trong ngày. Kết quả cho thấy, khoảng 1/10 nam giới và hơn 12% nữ giới tham gia khảo sát thuộc nhóm thích hoạt động về đêm.

Trong thời gian theo dõi, Cơ quan quản lý Lương hưu Quốc gia Phần Lan đã ghi nhận tỷ lệ nhận trợ cấp tàn tật ở nhóm người thức khuya cao hơn khoảng 70% so với nhóm người dậy sớm. Cụ thể, có hơn 8% nam giới và 12% nữ giới thuộc nhóm thức khuya phải gõ cửa hệ thống trợ cấp này.

Tại Phần Lan, trợ cấp tàn tật chỉ được cấp sau khi cơ quan y tế xác nhận sự suy giảm sức khỏe nghiêm trọng và kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động ngay cả khi đã qua điều trị.

Đáng chú ý, sự chênh lệch này vẫn tồn tại ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã loại trừ ảnh hưởng từ các yếu tố xã hội như trình độ học vấn, thu nhập hay loại hình công việc.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, người có xu hướng thức khuya thường xuyên ghi nhận tỷ lệ mắc chứng mất ngủ, thói quen sống ít vận động và tình trạng lệch múi giờ xã hội cao hơn hẳn. Việc đồng hồ sinh học cá nhân mâu thuẫn với lịch làm việc hành chính tiêu chuẩn bắt đầu lúc 8 giờ sáng khiến nhóm này tích tụ cơn thiếu ngủ mãn tính, từ đó bào mòn thể trạng theo thời gian.

Dù đây là nghiên cứu quan sát và chưa thể khẳng định mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trực tiếp, các tác giả nhấn mạnh thiên hướng sinh học về giấc ngủ có tính di truyền cao và rất ổn định ở tuổi trưởng thành.

Việc một bộ phận lớn người lao động bị suy giảm sức khỏe và rời bỏ thị trường lao động ở độ tuổi sung sức không chỉ gây tổn hại tài chính cá nhân, mà còn tạo ra gánh nặng lớn cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người thức khuya có năng lực làm việc kém hơn. Một khảo sát khác từ Đại học Hoàng gia London (Anh) lại cho thấy nhóm thức khuya thường đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra năng lực nhận thức so với nhóm dậy sớm.

Vấn đề cốt lõi nằm ở sự thiếu tương thích giữa nhịp sinh học tự nhiên và môi trường làm việc truyền thống. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách kéo dài tuổi hưu của lực lượng lao động, việc áp dụng các mô hình làm việc linh hoạt có thể là giải pháp giúp hòa hợp nhịp sinh học cá nhân, qua đó bảo vệ sức khỏe người lao động và duy trì năng suất chung.