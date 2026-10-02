[Video] Việt Nam xuất siêu gần 17 tỷ USD từ nông, lâm, thủy sản

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu. Trong 8 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ và Hàn Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo, với thị phần lần lượt 7% và 3,8%. Trong 8 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ tăng 17,9% và sang Hàn Quốc tăng 9,7%.