Thị trường Ấn Độ mở thêm cơ hội cho táo Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ thu hoạch táo tại Ấn Độ đang tạo sức ép lên thị trường táo nhập khẩu khi nguồn cung từ Himachal Pradesh và Kashmir có giá thấp hơn đáng kể. Điều này khiến tốc độ tiêu thụ táo nhập khẩu, đặc biệt là lượng hàng còn lại từ New Zealand và Nam Phi, chậm lại.

Theo Sufiyan Ansari, đại diện công ty nhập khẩu nông sản tươi Mahira International tại Navi Mumbai, nhu cầu của thị trường đại chúng hiện phần lớn đã chuyển sang táo trong nước.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của vụ táo mới từ Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo thêm động lực cho phân khúc nhập khẩu. Những lô táo Thổ Nhĩ Kỳ đầu mùa đã đến Nhava Sheva vào tuần thứ hai của tháng 9. Trong đó, giống Gala nhận được nhu cầu đáng kể, với mức giá khoảng 39,65 USD/thùng.

Dù nguồn cung táo trong nước đang dồi dào, những lô Gala đầu mùa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được tiêu thụ nhanh. Theo Sufiyan, diễn biến này cho thấy các nhà bán buôn Ấn Độ vẫn quan tâm đến táo nhập khẩu có độ tươi, màu sắc đẹp và thời hạn sử dụng lâu.

Thời điểm hiện tại được xem là khoảng chuyển tiếp giữa cuối mùa vụ chính tại Nam bán cầu và thời điểm nguồn táo nhập khẩu mới xuất hiện.

Mùa thu hoạch táo chính tại Nam Phi thường kết thúc vào khoảng cuối tháng 4. Một số nhà cung cấp vẫn tiếp tục vận chuyển các giống như Royal Gala, Beauty, Inored và Royal Gala Crisp Red đến tháng 6 và tháng 7.

New Zealand có nguồn cung táo quanh năm, trong khi táo Gala cuối vụ của Chile cũng có thể đến Ấn Độ vào tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, thời gian vận chuyển khoảng 45 ngày khiến việc nhập khẩu cần được lên kế hoạch từ sớm.

Đến giữa hoặc cuối tháng 8, nguồn táo nhập khẩu tươi tại Ấn Độ phần lớn được thay thế bằng lượng hàng tồn kho, trong khi táo trong nước vẫn tiếp tục được tiêu thụ.

Năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra sự thay đổi khi bắt đầu đóng gói từ khoảng giữa tháng 8. Những lô Gala đầu mùa đã đến Ấn Độ, trong khi táo Red Delicious dự kiến được thu hoạch trong thời gian ngắn tới. Táo Granny Smith tươi cũng sẽ được thu hoạch trong những tuần tiếp theo.

Theo Sufiyan, Thổ Nhĩ Kỳ bước vào mùa vụ năm nay với sản lượng tốt hơn đáng kể so với năm trước. Mùa vụ trước, sương giá làm giảm nguồn cung, ảnh hưởng chất lượng và khiến giá cao hơn.

Trong mùa vụ hiện tại, sản lượng được đánh giá là tốt, trong khi giá nhìn chung tương tự hai mùa vụ trước. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển đang bắt đầu tạo thêm áp lực lên giá của nhà cung cấp.

Nguồn cung đáng kể từ Iran được dự báo thiếu hụt trong mùa vụ này do những bất ổn liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra. Theo Sufiyan, điều này có thể khiến Iran gần như rút khỏi thị trường Ấn Độ trong mùa vụ hiện tại, qua đó giảm áp lực cạnh tranh về giá đối với táo Thổ Nhĩ Kỳ.

Sufiyan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có vị trí thuận lợi để tận dụng cơ hội nếu duy trì được nguồn cung ổn định và chất lượng tốt.

Trong ngắn hạn, nguồn cung táo trong nước vẫn là yếu tố chính hạn chế nhu cầu đối với táo nhập khẩu. Thị trường được dự báo duy trì tương đối sôi động trong khoảng 4-8 tuần tới.

Tuy nhiên, sản lượng táo từ Himachal Pradesh và Kashmir dự kiến bắt đầu giảm dần vào cuối tháng 10 và tháng 11. Khi nguồn cung trong nước cạn dần và bước vào những tháng mùa đông, nhu cầu đối với táo tươi nhập khẩu được kỳ vọng tăng trở lại.

Thời điểm này có thể tạo thêm cơ hội cho táo Thổ Nhĩ Kỳ, khi các giống Gala, Red Delicious và Granny Smith có nguồn cung dồi dào trong bối cảnh sản lượng táo trong nước giảm.

Táo cao cấp từ châu Âu và táo Washington vẫn có thể đáp ứng các phân khúc thị trường riêng. Tuy nhiên, theo Sufiyan, giá táo Washington được dự đoán vẫn ở mức cao.

Cơ hội mở rộng thị trường vẫn đi kèm những yếu tố cần được các nhà nhập khẩu kiểm soát, trong đó có biến động giá cước vận chuyển, thời gian vận chuyển khó dự đoán và tỷ giá rupee-đô la.

Những yếu tố này có thể nhanh chóng làm thay đổi chi phí và lợi nhuận khi hàng hóa đến thị trường. Vì vậy, các nhà nhập khẩu đang chú trọng tính toán thời điểm hàng về một cách thận trọng để phù hợp với diễn biến nguồn cung và nhu cầu.

Với nguồn cung mới dồi dào hơn, sự xuất hiện sớm của các giống Gala, Red Delicious và Granny Smith cùng khả năng nguồn cung táo trong nước Ấn Độ giảm vào cuối năm, táo Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước một giai đoạn có nhiều thay đổi tại thị trường này.