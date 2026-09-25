Học sinh hào hứng học Đờn ca tài tử cùng nghệ sĩ, nghệ nhân ngay tại trường
Với mong muốn đưa Đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật đặc trưng của văn hóa Nam Bộ đến gần thế hệ trẻ hơn, thời gian qua, trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) đã triển khai thí điểm dạy bộ môn này tại 3 lớp học với hơn 100 học sinh.
Dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội các em được làm quen với những bài ca, làn điệu cơ bản và trực tiếp thực hành ngay tại lớp.
Không đặt nặng thi cử, hay điểm số chương trình chú trọng trải nghiệm và thực hành của học sinh. Từ mô hình đầu tiên này, nhà trường và các nghệ sĩ, nghệ nhân kỳ vọng đờn ca tài tử sẽ có thêm cơ hội đến gần học sinh và được tiếp nối trong thế hệ trẻ.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-hao-hung-hoc-don-ca-tai-tu-cung-nghe-si-nghe-nhan-ngay-tai-truong-2556837.html