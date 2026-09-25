Học sinh hào hứng học Đờn ca tài tử cùng nghệ sĩ, nghệ nhân ngay tại trường

Dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội các em được làm quen với những bài ca, làn điệu cơ bản và trực tiếp thực hành ngay tại lớp.

Không đặt nặng thi cử, hay điểm số chương trình chú trọng trải nghiệm và thực hành của học sinh. Từ mô hình đầu tiên này, nhà trường và các nghệ sĩ, nghệ nhân kỳ vọng đờn ca tài tử sẽ có thêm cơ hội đến gần học sinh và được tiếp nối trong thế hệ trẻ.