Hoa hậu nhân ái Nguyễn Bình:Trở về để tuổi thơ những đứa trẻ quê hương bớt nhọc nhằn

Nụ cười của những đứa trẻ nơi biên cương

Ở điểm trường Làng Ho, xã Kim Ngân tỉnh Quảng Trị, lũ trẻ quây quanh những người khách đến thăm. Ánh mắt còn ngỡ ngàng lúc đầu dần rạng lên khi các em nhận bánh, nhận quà Trung thu từ các mạnh thường quân. Chúng không chỉ nhận bánh, quà mà còn nhận những món đồ chơi, đèn trung thu nhiều màu trong đẹp mắt. Có những đứa trẻ, khi dành được cho mình một món đồ chơi liền chạy vào một góc phòng ôm khư khư vì sợ mất.

Các cháu học sinh xã Nam Trạch vui đùa với đầu lân

Cô giáo ở điểm trường nhìn học trò vui mà mừng theo. “Ngày thường các cháu vẫn hỏi cô bao giờ đến Trung thu. Hôm nay thấy các cháu được chơi cùng bạn, được nhận quà, các cô vui lắm. Chỉ mong các cháu có thêm nhiều ngày vui như thế”, một giáo viên chia sẻ.

Với chị Hồ Thị Thới, một phụ huynh ở Làng Ho, niềm vui ấy đi cùng nỗi thương con. Chị cảm ơn các mạnh thường quân đã mang quà bánh đến cho các cháu. Chị Thới chia sẻ: "Cuộc sống gia đình quanh năm lăn lộn với rú rừng, tảo tần vẫn chưa đủ ăn, đủ mặc, chưa nói đến chuyện mua đồ chơi. Chúng tôi biết các con mong có quà Trung thu, nhưng khi trong nhà còn bao khoản phải lo, mong muốn ấy nhiều lúc đành để sau…".

Nhìn những đứa trẻ ôm quà, có thể hiểu vì sao cha mẹ và thầy cô vui đến vậy. Các em được đón Trung thu cùng bạn bè, được chơi, được có một món quà mang về. Còn người lớn, mỗi người đứng trước nụ cười ấy với một nỗi niềm riêng: cô giáo mừng cho học trò, cha mẹ vui với con và cũng nhớ những điều mình chưa lo được.

Phần quà ý nghĩa Hoa hậu nhân ái Nguyễn Bình dành cho học sinh vùng khó

Đối với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho, ở gần dân bản, họ biết có những gia đình rất vất vả trong việc nuôi con ăn học. Những buổi vui như hôm nay quý với các cháu, nhưng họ cũng mong sẽ còn có người trở lại, tìm hiểu và giúp đỡ các gia đình…

Trung thu năm nay thật đặc biệt đối với những đứa trẻ ở xã Kim Ngân, xã A Dơi, xã Nam Trạch… bởi các em được đón nhận tình cảm của Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bình. Lần trở lại quê hương này của Hoa hậu Nguyễn Bình thật đặc biệt bởi quê cha, quê mẹ được hoà nhập thành tỉnh Quảng Trị.

Ký ức dẫn đường về quê

Hoa hậu Nguyễn Bình chia sẻ, bản thân dù xa quê đã lâu nhưng vẫn đau đáu mong muốn làm chút gì đó cho chia sẻ với những gia cảnh nghèo khó, chia sẻ với các em là con em đồng bào dân tộc ở biên giới tỉnh Quảng Trị.

Cô trò trường mầm non xã Nam Trạch điểm trường Khe Gát chụp ảnh lưu niệm cùng Hoa hậu nhân ái Nguyễn Bình

Những lần đến với các em học sinh vùng biên giới, Hoa hậu Nguyễn Bình xót xa bởi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, nhiều lúc mở tờ báo ra đọc, các bài viết về các em nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt là các địa phương ở tỉnh Quảng Trị làm chị chú ý. Những thân thể đen nhẻm, gầy còm khoác trên mình những bộ đồ không được nguyên vẹn thật là xót xa… Chính những hình ảnh ấy đã thôi thúc Nguyễn Bình trở về cùng các cháu, cùng quê hương trong bất kể khoảng thời gian nào.

Nhìn thấy các em, tôi như nhìn thấy quảng tuổi thơ sống ở mãnh đất Quảng Trị yêu thương của mình

Hoa hậu Nguyễn Bình

Chia sẻ với PV báo Văn hoá, Hoa hậu Nguyễn Bình giọng trầm xuống, xúc động nói: “Tôi đã từng có những năm tháng tuổi thơ ở đất Quảng Trị này, trước khi cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Thời ấy, ở quê khó khăn lắm, cái gì cũng thiếu thốn và cũng chỉ được thi thoảng được ăn những chiếc bánh, những miếng cá miếng thịt vào những dịp Tết, lễ và những lúc giỗ chạp ở quê hương”…

"Ngày đó mặc dù tôi còn nhỏ lắm nhưng vẫn không quên được những lần háo hức chờ đến Tết Trung thu để được ăn bánh, được chạy theo các anh các chị rước những chiếc đèn ông sao được làm thủ công, không có cảnh phá cỗ như bây giờ, không có được một chiếc đèn ông sao, đèn lồng đẹp mắt như các em có được hôm nay. Nhìn thấy các em hôm nay, em như được nhìn thấy bản thân mình của ngày xưa, những ngày sống giữa những khó khăn, thiếu thốn", cô nói tiếp.

Nụ hôn cảm ơn của một học sinh dành cho Hoa hậu nhân ái Nguyễn Bình

Với Hoa hậu Nguyễn Bình, khoảng thời gian ngắn ngủi ở lại với quê hương ấy đã để lại trong tâm trí mình một ký ức sâu đậm. Sau nhiều năm lăn lộn cùng gia đình nơi xứ người Bình muốn trở về cả hai miền quê của cha mẹ bằng sự sẻ chia và tình yêu thương. Chính những cuộc gặp với trẻ em khiến ý định ấy trở nên cụ thể hơn. Những năm qua, Hoa hậu Nguyễn Bình như một con thoi đã dành dụm từng đồng để sẻ chia cho những đứa trẻ ở nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Tết Trung thu năm nay những điểm trường, những bản làng nơi Hoa hậu Nguyễn Bình đi qua thời tiết không thuận lợi, nhưng không vì thế mà lũ trẻ kém đi niềm vui bởi chúng háo hức hơn từ sự chia sẻ ấm áp của những tấm lòng. Các em nhỏ trở về nhà với bánh, với đồ chơi và chính cuộc sống thường nhật của mình nhưng với Nguyễn Bình, nhưng nụ cười của lũ trẻ làm chuyến trở về này có ý nghĩa với các em học sinh và cả chính mình.

Hoa hậu nhân ái Nguyễn Bình chụp ảnh cùng giáo viên và học sinh trường mầm non Kim Ngân

Dịp Trung thu, Hoa hậu Nguyễn Bình đã đến thăm trẻ em tại điểm trường Làng Ho thuộc Trường mầm non Kim Ngân, xã Kim Ngân, và Trường mầm non Việt Trung, xã Nam Trạch. Chị cho biết đã trao hàng trăm suất quà cho học sinh là con em đồng bào vùng dân tộc, vùng miền núi khó khăn tại tỉnh Quảng Trị.