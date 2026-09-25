Rộn ràng đêm hội trăng rằm xã Hữu Lũng

Các đại biểu tham dự đêm hội trăng rằm

Các đại biểu tham dự đêm hội trăng rằm

Trong không khí vui tươi, rộn ràng, các đại biểu, thiếu nhi và Nhân dân được thưởng thức chương trình múa lân, sư rồng cùng các tiết mục hát múa thiếu nhi chủ đề “Vui tết Trung thu”.

Tiết mục múa lân tại đêm hội

Các đại biểu cùng thiếu nhi thưởng thức tiết mục múa lân tại đêm hội

Đông đảo các em thiếu nhi và người dân tham gia đêm hội trăng rằm

Đặc biệt, chương trình diễu diễn các mô hình đèn trung thu tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia, cổ vũ.

Các đơn vị diễu diễn mô hình đèn trung thu tại đêm hội

Các đơn vị diễu diễn mô hình đèn trung thu tại đêm hội

Các em thiếu nhi tham gia diễu diễn mô hình đèn trung thu tại đêm hội

Tại đêm hội, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể đạt thành tích trong phần thi trưng bày mâm cỗ và mô hình đèn Trung thu.

Lãnh đạo xã Hữu Lũng trao giải đặc biệt cho đơn vị làm mô hình đèn trung thu

Lãnh đạo xã Hữu Lũng trao giải nhất cho đơn vị trưng bày mâm cỗ

Đêm hội góp phần mang đến cho thiếu nhi trên địa bàn một mùa trung thu vui tươi, ấm áp, ý nghĩa; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chung tay của cấp ủy, chính quyền, nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.