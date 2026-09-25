Rộn ràng đêm hội trăng rằm xã Hữu Lũng
Tối 24/9, UBND xã Hữu Lũng tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2026. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các xã khu vực Hữu Lũng; các đơn vị trường học, doanh nghiệp cùng đông đảo các em thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn xã.
Trong không khí vui tươi, rộn ràng, các đại biểu, thiếu nhi và Nhân dân được thưởng thức chương trình múa lân, sư rồng cùng các tiết mục hát múa thiếu nhi chủ đề “Vui tết Trung thu”.
Đặc biệt, chương trình diễu diễn các mô hình đèn trung thu tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia, cổ vũ.
Tại đêm hội, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể đạt thành tích trong phần thi trưng bày mâm cỗ và mô hình đèn Trung thu.
Đêm hội góp phần mang đến cho thiếu nhi trên địa bàn một mùa trung thu vui tươi, ấm áp, ý nghĩa; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chung tay của cấp ủy, chính quyền, nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ron-rang-dem-hoi-trang-ram-xa-huu-lung-5105303.html