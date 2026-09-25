Trung thu đặc biệt ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Vui Tết Trung thu 2026 tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trung thu ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh bắt đầu từ những nguyên vật liệu đơn giản, cùng với đôi bàn tay nhỏ. Ngồi bên nhau, các em tự chọn màu sắc, cách trang trí, rồi kiên nhẫn hoàn thiện chiếc đèn lồng của mình. Có em thích những gam màu nổi bật, có em chọn cách trang trí giản dị, mỗi chiếc đèn vì thế mang một dáng vẻ riêng, không chiếc nào giống chiếc nào.

Từ những vật liệu ban đầu, những chiếc đèn lồng dần được hình thành từ đôi bàn tay và được thắp sáng trong ngày hội trăng rằm. Chính quá trình ấy tạo nên sự khác biệt cho ngày Trung thu, khi các em không chỉ đón nhận những niềm vui đã được chuẩn bị mà còn trực tiếp góp phần làm nên không gian của ngày hội.

Những chiếc đèn lồng được treo lên cây thông được chuẩn bị sẵn ở một góc khuôn viên Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh dần trở nên rực rỡ, những sản phẩm đầu tiên của ngày hội cũng được hình thành từ chính sự khéo léo và lựa chọn của các em.

Sau đó, các em sẽ viết lên những điều ước và treo lên “cây thông điều ước”. Những dòng chữ tuy còn vụng về, nhưng chứa đựng nhiều tình cảm và mong ước của các em trong tương lai. Em Nguyễn Tuấn Hồng chia sẻ, bản thân rất vui vì hôm nay được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn và sẽ cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Sau những trò chơi, hơn 80 em nhỏ cùng quây quần phá cỗ với bánh, kẹo và những phần quà. Được chờ đợi hơn cả là lúc những chiếc đèn lồng do chính tay các em làm được thắp lên để cùng bạn bè rước đèn trong khuôn viên Làng.

Được làm từ những nguyên vật liệu đơn giản, mỗi chiếc đèn mang một cách trang trí riêng. Khi được thắp sáng, những chiếc đèn ấy trở thành một phần của vòng rước đèn, khép lại một ngày hội mà các em được trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết, vào mỗi dịp lễ, Tết, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Nhiều đoàn thiện nguyện đến với Làng mang theo bánh, kẹo, quà tặng, đồng thời dành thời gian tổ chức các hoạt động phù hợp để các em cùng tham gia.

“Sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các đoàn thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực đối với các em. Điều đáng quý là bên cạnh những phần quà, các chương trình ngày càng chú trọng tạo ra những hoạt động để các em trực tiếp tham gia, vui chơi và trải nghiệm” - bà Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, mỗi chương trình được tổ chức tại Làng không chỉ tạo thêm không khí vui tươi trong những dịp đặc biệt mà còn mang đến cho các em cơ hội giao lưu, sinh hoạt cùng bạn bè. Với cách tổ chức này, các em trở thành những người trực tiếp tạo nên không khí của ngày hội, từ những hoạt động chuẩn bị trước đó đến những phút vui chơi, sum họp trong chương trình.