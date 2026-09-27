Rèn bản lĩnh qua diễn tập

Chương trình diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội vừa diễn ra với đề mục: “Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi; Đại đội bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi”. Chương trình gồm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân và trú quân chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và bắn đạn thật.

Để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm. Các hạng mục công sự, trận địa, đường cơ động, khu vực thực hành chiến đấu được kiểm tra, hoàn thiện theo đúng ý định diễn tập. Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật, quân y và an toàn bắn đạn thật được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Cán bộ các cấp tổ chức quán triệt nhiệm vụ, thống nhất phương án, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận; kiểm tra, rà soát các nội dung trước khi bước vào thực hành. Các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, đạn dược, giới hạn thao trường và bảo đảm an toàn được phổ biến, thực hiện nghiêm.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 thao tác bắn súng cối trong diễn tập cấp Đại đội năm 2026.

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 82, cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị. Trong đó, đơn vị đặc biệt coi trọng xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập; chuẩn bị chu đáo thao trường, vật chất và các điều kiện bảo đảm, tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ trước khi bước vào thực hành diễn tập. Trong quá trình diễn tập, đơn vị tổ chức, điều hành đúng lịch, đúng trình tự và nội dung đã xác định; các bộ phận chủ động bám sát nhiệm vụ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời xử trí các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra liên tục, đúng kế hoạch”.

Chương trình diễn tập được tổ chức theo 3 khung, triển khai đồng thời trên 2 hướng chiến đấu chủ yếu và thứ yếu. Tham gia thực hành, các bộ phận hỏa lực sử dụng các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế của đại đội bộ binh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ các bộ phận phải nắm chắc đặc điểm, tính năng kỹ thuật, cách sử dụng vũ khí, trang bị. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ giữa hỏa lực và bộ binh, bảo đảm các tình huống diễn ra đúng ý định chiến thuật.

Hạ sĩ Quàng Trung Huân, chiến sĩ Đại đội 1, chia sẻ: “Tôi và đồng đội luôn xác định rõ nhiệm vụ, nắm chắc yếu lĩnh động tác, tự tin bước vào thực hành diễn tập. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định thao trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập”.

Thực hành nạp đạn, tính toán phần tử bắn chuẩn bị tiêu diệt mục tiêu.

Trong lần diễn tập này, nội dung sử dụng trang bị mở cửa được đưa vào thực hành, góp phần nâng cao khả năng xử trí tình huống. Trung sĩ Lò Văn Nguyên, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, chia sẻ: “Trong diễn tập, tôi được giao nhiệm vụ vận hành, sử dụng trang bị tạo cửa mở. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Quá trình thực hiện phải bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa hỏa lực, bộ binh và người chỉ huy, từ đó tạo điều kiện để bộ binh nhanh chóng phát triển chiến đấu, tiêu diệt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ.”

Thực hành tiêu diệt các mục tiêu.

Kết quả diễn tập đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, toàn bộ mục tiêu bị tiêu diệt, các nội dung hoàn thành theo kế hoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Kết quả này cho thấy quá trình huấn luyện của đơn vị đã bám sát yêu cầu thực tế. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện kiểm tra khả năng thực hành trong điều kiện sát với tình huống chiến đấu, từ thao tác kỹ thuật, chấp hành mệnh lệnh đến phối hợp giữa các bộ phận. Đặc biệt, những tình huống diễn ra liên tục trên thao trường là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn sự bình tĩnh, bản lĩnh, khả năng tập trung và xử trí nhanh, chính xác trước những yêu cầu phát sinh.

Thủ trưởng Sư đoàn 355 và Trung đoàn 82 theo dõi hành động của các bộ phận trên thao trường.

Thượng tá Bùi Ngọc Tuyến, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2, cho biết: “Diễn tập chiến thuật cấp đại đội là một hình thức huấn luyện chiến thuật quan trọng. Trên cơ sở kết quả lần này, Trung đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập cuối năm."

Những đợt diễn tập thực binh luôn là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Từ thực tiễn kết quả đạt được, các đơn vị có thêm cơ sở vững chắc để tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án tác chiến và nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.