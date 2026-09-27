Tỷ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể dẫn tới thảm họa

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển tới mức có thể tạo ra những sự kiện gây thương vong ở quy mô chưa từng có nếu bị các đối tượng có ý đồ xấu lợi dụng.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Meet the Press" của NBC News, nhà đồng sáng lập Microsoft cho rằng, AI "đủ mạnh để tạo ra những sự kiện có thể khiến 1 tỷ người thiệt mạng".

Ông đồng thời nhấn mạnh chưa từng có một công cụ nào mạnh như sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu và các hệ thống AI tiên tiến.

Ông Gates không cho rằng kịch bản này chắc chắn xảy ra. Phát biểu của ông tập trung vào khả năng AI có thể khuếch đại năng lực của những đối tượng muốn gây tổn hại trên quy mô lớn.

Theo tỷ phú Mỹ, các công ty công nghệ không nên được phép tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc kiểm soát những rủi ro này.

Ông cho rằng chính phủ cần tham gia xây dựng các quy định về bảo đảm an toàn, giám sát và thực thi pháp luật.

"Không ai nghĩ rằng tự điều chỉnh là đủ", ông Gates nói, đồng thời cho rằng các nhà lập pháp và cơ quan thực thi pháp luật cần tham gia xác định những biện pháp bảo vệ bắt buộc đối với AI.

Cảnh báo của ông được đưa ra trong bối cảnh tranh luận về kiểm soát AI ngày càng tập trung vào khả năng công nghệ này bị sử dụng cho các mục đích nguy hiểm.

Một số lãnh đạo trong ngành công nghệ cũng đã kêu gọi xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản lý đối với những hệ thống AI ngày càng mạnh.

Đáng chú ý, cảnh báo của ông Gates không đồng nghĩa với việc ông kêu gọi dừng phát triển AI. Quan điểm được ông nêu ra là cần thiết lập các biện pháp giám sát bắt buộc để giảm rủi ro, trong khi vẫn tiếp tục phát triển công nghệ.

Đây không phải lần đầu ông Gates cảnh báo về những rủi ro lớn từ công nghệ mới. Trước đó, ông từng nhiều lần đề cập khả năng AI có thể bị sử dụng cho các mục đích nguy hiểm, trong đó có việc hỗ trợ phát triển vũ khí sinh học hoặc các hoạt động gây tổn hại trên quy mô lớn.

Những cảnh báo mới nhất cho thấy trọng tâm của cuộc tranh luận đang chuyển từ câu hỏi AI có thể làm được gì sang việc ai kiểm soát công nghệ và những giới hạn nào cần được áp dụng.

Trong khi các công ty công nghệ tiếp tục phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh, vấn đề xây dựng cơ chế giám sát đang trở thành một trong những tranh luận lớn nhất xung quanh công nghệ này.