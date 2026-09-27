Trước vụ Bitget, đã có hàng tỷ USD tiền mã hóa bị hacker đánh cắp

Vừa qua, sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget cho biết lượng tiền mã hóa trị giá khoảng 350 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi nền tảng. Sau đó, tin tặc đã chuyển khoảng 83 triệu USD token XRP bị đánh cắp ra khỏi 3 ví lưu trữ, để lại 75 triệu USD khác trong các tài khoản không thể bị đóng băng trên mạng lưới.

Vụ hack mới nhất tại Bitget một lần nữa cảnh báo mức độ rủi ro bị tấn công của ngành tiền mã hóa. Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, tính riêng năm ngoái, tin tặc đã đánh cắp tổng cộng 2,9 tỷ USD tiền mã hóa qua gần 150 vụ tấn công khác nhau.

Hồi tháng 7, các cơ quan chức năng cảnh báo các nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng tiền mã hóa để nhanh chóng chuyển tiền qua biên giới mà không cần thông qua hệ thống tài chính truyền thống.

Reuters đã tổng hợp một số vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2008.

Bybit

Tháng 2/2025, lượng tiền mã hóa Ether trị giá kỷ lục 1,5 tỷ USD đã bị đánh cắp khỏi sàn Bybit. Theo các nhà nghiên cứu, đây là vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay.

Số tiền bị đánh cắp nhanh chóng được chuyển đổi sang các loại tiền mã hóa khác, sau đó phân tán qua hàng nghìn địa chỉ trên nhiều blockchain.

Poly Network

Tháng 8/2021, tin tặc đã đánh cắp khoảng 610 triệu USD từ Poly Network, nền tảng hỗ trợ giao dịch token trực tiếp giữa người dùng. Những kẻ đứng sau vụ tấn công sau đó đã hoàn trả gần như toàn bộ số tiền bị đánh cắp.

Vụ việc phơi bày những lỗ hổng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển nhanh. Đây là lĩnh vực cho phép người dùng cho vay, vay và tiết kiệm bằng token kỹ thuật số, qua đó không cần đến những trung gian tài chính truyền thống như ngân hàng và sàn giao dịch.

Ronin Network

Tháng 3/2022, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền mã hóa trị giá khoảng 540 triệu USD vào thời điểm đó từ một dự án blockchain liên quan đến trò chơi trực tuyến phổ biến Axie Infinity.

Ronin, mạng lưới cho phép chuyển tiền mã hóa giữa các blockchain khác nhau, cho biết tin tặc đã lấy đi khoảng 173.600 token Ether và 25,5 triệu token USD Coin (USDC).

Vụ hack Ronin đã khiến mạng lưới này thiệt hại hơn 500 triệu USD. Ảnh: Guardian.

Coincheck

Tháng 1/2018, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền mã hóa khi đó trị giá khoảng 530 triệu USD từ sàn Coincheck có trụ sở tại Tokyo.

Những kẻ tấn công nhắm vào một trong các “ví nóng” (hot wallet) của Coincheck, tức ví tiền kỹ thuật số được lưu trữ trực tuyến, để rút toàn bộ số tiền. Vụ việc khiến vấn đề an ninh tại các sàn giao dịch tiền mã hóa nhận được sự chú ý lớn.

Mt.Gox

Một trong những vụ tấn công tiền mã hóa đầu tiên và gây chấn động nhất xảy ra tại sàn Mt.Gox ở Tokyo. Trong giai đoạn 2011-2014, lượng Bitcoin trị giá gần 500 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch từng lớn nhất thế giới này.

Mt.Gox từng xử lý khoảng 80% giao dịch Bitcoin toàn cầu. Sau khi vụ tấn công bị phát hiện, sàn này đã nộp đơn phá sản vào đầu năm 2014, khiến khoảng 24.000 khách hàng mất quyền tiếp cận số tiền của mình.