Chàng trai giả dạng Jimin (BTS) bị BIGHIT Music 'sờ gáy', tuyên bố dừng hoạt động

Một influencer người Nhật được biết đến với nghệ danh "Pachi Jimin" vừa thông báo tạm dừng các hoạt động mang tên này sau khi nhận được văn bản chính thức từ BigHit Music, công ty quản lý BTS.

Influencer người Nhật được biết đến với nghệ danh "Pachi Jimin" nổi tiếng với các đoạn clip cosplay Jimin của BTS

Theo chia sẻ trên mạng xã hội ngày 19/9, Pachi Jimin cho biết đã nhận được liên hệ chính thức từ BigHit Music liên quan đến các hoạt động của mình. Người này cho biết đang xem xét nội dung văn bản và quyết định tạm thời dừng mọi hoạt động dưới tên "Pachi Jimin" cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Đến ngày 23/9, Pachi Jimin tiếp tục đăng lời xin lỗi tới BigHit Music và những người liên quan. Theo lời giải thích của influencer này, văn bản đề cập đến tên hoạt động "Pachi Jimin" cũng như nội dung các hoạt động. Văn bản cũng cho biết BigHit Music đã ủy thác việc gửi thông báo cho HYBE JAPAN.

Động thái trên thu hút sự chú ý bởi trước đó Pachi Jimin không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh mô phỏng Jimin mà còn mở rộng hoạt động sang biểu diễn và phát hành âm nhạc.

Pachi Jimin từng được biết đến trên TikTok với nội dung mô phỏng thành viên BTS Jimin. Hoạt động của influencer này sau đó không dừng ở việc đăng tải các video trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Melon Ticket, ngày 19/7/2025, Pachi Jimin từng tổ chức chương trình mang tên "Pachi Jimin World Tour Come Back" tại Onmam Theater, Mapo-gu, Seoul. Đây là một chương trình bán vé. Giá vé VIP được công bố ở mức 55.000 won, trong khi vé thường có giá 33.000 won.

Pachi Jimin cũng từng phát hành âm nhạc tại Hàn Quốc. Ngày 6/12/2023, influencer này phát hành đĩa đơn Mandu Cake trên các nền tảng âm nhạc trong nước. Trong phần giới thiệu, Pachi Jimin được mô tả là một influencer người Nhật nổi tiếng trên TikTok nhờ nội dung "mimic" Jimin và tuyên bố ra mắt với tư cách nghệ sĩ.

Việc mở rộng hoạt động từ mạng xã hội sang biểu diễn và âm nhạc khiến cái tên "Pachi Jimin" nhận được nhiều sự chú ý, đồng thời cũng đặt ra những tranh luận liên quan đến việc sử dụng hình ảnh và tên gọi gắn với một nghệ sĩ nổi tiếng.

Tranh cãi tiếp tục được đẩy lên cao sau khi Pachi Jimin xuất hiện tại một sự kiện quảng bá thương hiệu đồ uống ARIH ở Tokyo. Sự kiện được tổ chức tại khu vực Shibuya từ ngày 19 đến 23/8, nhân dịp thương hiệu này tiến vào thị trường Nhật Bản. Pachi Jimin tham gia chương trình và bài đăng liên quan sau đó được tài khoản mạng xã hội chính thức của ARI Japan chia sẻ lại.

Động thái này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ một bộ phận người hâm mộ BTS, do Pachi Jimin vốn xây dựng hình ảnh dựa trên việc mô phỏng Jimin.

Ngày 26/8, ARI Japan đưa ra lời xin lỗi chính thức. Đơn vị này thừa nhận việc kiểm tra trước đối với khách mời chưa đầy đủ, đồng thời cho biết các hoạt động giao tiếp và liên quan đến sự kiện chính thức cần được thực hiện thận trọng và có trách nhiệm hơn. Vụ việc cũng được truyền thông Nhật Bản đưa tin. Nikkan Sports khi đề cập đến lời xin lỗi của ARI Japan từng mô tả Pachi Jimin là người sử dụng hình ảnh "giả Jimin" và bán các sản phẩm liên quan.

Việc Pachi Jimin thông báo dừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh BigHit Music nhiều lần công bố các biện pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản trí tuệ liên quan đến BTS.

Ngày 26/3, BigHit Music thông báo về tình hình bảo vệ quyền lợi của BTS, trong đó cho biết công ty tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhóm, bao gồm hoạt động kinh doanh sản phẩm trái phép trên cả môi trường trực tuyến và ngoại tuyến.

Trong trường hợp của Pachi Jimin, influencer này cho biết văn bản nhận được từ phía BigHit Music liên quan trực tiếp đến tên gọi và nội dung hoạt động. Sau khi nhận văn bản, người này đã chủ động thông báo tạm dừng các hoạt động dưới nghệ danh "Pachi Jimin" và đăng lời xin lỗi tới BigHit Music cùng những người liên quan.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết được công bố về nội dung cụ thể của văn bản mà Pachi Jimin nhận được. Người này cho biết đang xem xét vấn đề và sẽ tạm ngừng hoạt động cho đến khi các nội dung liên quan được giải quyết.

Jimin (BTS)