UAE bỏ xa thế giới về tỷ lệ người dùng AI tạo sinh

UAE đứng đầu thế giới về mức độ phổ biến AI tạo sinh. (Nguồn: Shutterstock)

The National dẫn báo cáo của Microsoft AI Economy Institute cho biết UAE đứng đầu thế giới về mức độ phổ biến AI tạo sinh.

Microsoft đo tỷ lệ này bằng số người từ 15–64 tuổi đã sử dụng một sản phẩm hoặc ứng dụng generative AI trong thời gian thống kê.

Mức sử dụng tại UAE tăng từ 59,4% trong nửa đầu 2025, lên 64% nửa cuối năm và tiếp tục tăng trong 2026. Báo cáo mới ghi nhận tỷ lệ khoảng 73,3%, trong khi mức trung bình toàn cầu chỉ khoảng 17,8%.

Một yếu tố quan trọng là chiến lược đưa AI vào dịch vụ công. UAE đặt mục tiêu trong vòng hai năm, khoảng một nửa dịch vụ liên bang sẽ được cung cấp với hỗ trợ của AI agent.

Chính phủ cũng dự kiến đào tạo khoảng 80.000 nhân viên liên bang về agentic AI. Tại Abu Dhabi, 35.000 cán bộ đã có quyền truy cập Microsoft Copilot.

AI còn được đưa vào giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, với nội dung từ dữ liệu, thuật toán, ứng dụng tới rủi ro và đạo đức.

Chính phủ lên kế hoạch đào tạo 22.000 giáo viên và nhân viên giáo dục sử dụng AI trong giảng dạy, đánh giá và lập kế hoạch bài học.

UAE vì vậy đang trở thành một phép thử quy mô quốc gia về việc điều gì xảy ra khi AI không chỉ là một ứng dụng cá nhân mà được tích hợp đồng loạt vào hệ thống công.

* AI tạo sinh (Generative AI - GenAI) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung mới dựa trên dữ liệu đã được học. Khác với AI truyền thống vốn chủ yếu dùng để phân tích, phân loại hoặc đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu có sẵn, AI tạo sinh có khả năng sản xuất ra các sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh mang tính sáng tạo.