Chuyển giao khoa học kỹ thuật sử dụng phân lân cho nông dân và tặng quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiềng Mung

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nông dân xã Chiềng Mung tham dự hội nghị.

Tại chương trình, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã giới thiệu các sản phẩm phân bón của đơn vị đang sản xuất và cung cấp ra thị trường. Các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của Công ty đã chia sẻ, hướng dẫn nông dân kỹ thuật sử dụng và lựa chọn loại phân bón cho loại cây trồng; cách bón đúng liều lượng, thời điểm đảm bảo dinh dưỡng theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng. Hướng dẫn phương pháp canh tác trên đất dốc, cải tạo, phục hồi độ phì nhiêu của đất trồng. Qua hoạt động, giúp bà con nông dân nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm chi phí đầu vào, cải thiện năng suất và chất lượng nông sản.

Đại diện Công ty cổ phân Phân lân Ninh Bình giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn cách sử dụng phân bón cho cây trồng.

Nhân dịp này, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, Công ty TNHH Đức Hạnh Mộc Châu, đại lý Hoà Trâm đã trao tặng 150 suất quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn xã Chiềng Mung, tổng kinh phí gần 50 triệu đồng.

Các đơn vị trao tặng quà cho hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Mung.