Rạo rực mùa dã quỳ về…

Nét đẹp riêng có

Nhắc đến Tây Gia Lai, người ta thường nhắc đến biểu tượng đặc trưng là những khu phố của những con dốc “võng yên ngựa” gắn với những bạt ngàn cà phê, cây trái, những núi rừng, đồi thông, những con sông khe suối và đặc biệt là những vạt dã quỳ vàng rực mỗi dịp cuối mùa mưa, đầu mùa khô Tây Nguyên.

Hơn chục năm về trước, người dân Gia Lai ít ai nhắc đến dã quỳ, chỉ xem nó như một loài hoa dại mọc đầy rẫy ở những nơi ven đường, ven suối, bên những bờ ruộng sườn đồi, vách núi. Và cũng thời điểm ấy, mấy ai nghĩ dã quỳ nơi đây sẽ trở thành loài hoa đặc trưng gắn với lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức định kỳ hằng năm như mấy năm qua.

Mùa vàng dã quỳ Chư Đang Ya.

Hồi chưa sáp nhập, thành lập tỉnh Gia Lai mới, trong nhiều lần tác nghiệp ở cơ sở, trong tác phẩm truyền hình phóng sự, tài liệu của tôi và đồng nghiệp thường xuyên xuất hiện cảnh hoa dã quỳ dù không cố ý, bởi hậu cảnh không thể giấu đi được.

Năm 2019, tác phẩm “Mùa vàng Chư Đang Ya” được xem là ấn tượng nhất với tôi trong quãng thời gian làm báo hình, khi phần lớn thời lượng chỉ dành cho dã quỳ và triển vọng của dã quỳ vàng trên vùng núi lửa Chư Đang Ya hùng vĩ. Khi đó, phóng sự sau khi phát sóng đã được rất nhiều người xem hưởng ứng và sẻ chia.

Liên tục những năm sau đó, bằng nhiều hình thức tuyên truyền quảng bá cũng như “tôn danh”, loài hoa dã quỳ gắn với những hình ảnh của đồi thông, từ núi Hàm Rồng đến núi lửa Chư Đang Ya, từ đồi thông Đăk Đoa đến các buôn làng ở Ia Ly, Chư Păh… và đến hôm nay, hình ảnh dã quỳ đã chính thức là món ăn tinh thần, là bản sắc văn hóa và là thương hiệu đặc trưng không thể thiếu cho du lịch Gia Lai.

Trải nghiệm và thưởng thức

Thông thường thì cuối tháng 10, sau những cơn mưa cuối mùa, dã quỳ ở Tây Gia Lai bắt đầu lác đác nở hoa, rộ nhất là khoảng đầu đến giữa tháng 11 hằng năm. Mùa này nếu ai có dịp đi khắp các buôn làng, nơi nào cũng được chiêm ngưỡng, được cảm nhận vẻ đẹp dân dã của hoa dã quỳ vàng.

Những ngày cuối tháng 10, dọc theo quốc lộ 14 trên chuyến xe khách từ TP. Hồ Chí Minh về Pleiku, đến khu vực cầu 110 nơi giáp ranh địa phận tỉnh Đắk Lắk với Gia Lai, hai bên đường tràn ngập màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ.

Càng về gần Pleiku, màu vàng càng đậm, càng rực rỡ lên. Cảm nhận ấn tượng nhất là khi ngước nhìn lên núi Hàm Rồng khi xe lên dốc, màu vàng cứ rực lên, cứ trải rộng ra trên khắp triền núi. Biểu tượng được ngầm hiểu, được ví như một thông điệp: “Pleiku xin kính chào quý khách”.

Những cành dã quỳ tích tụ nước hết cỡ sau mùa mưa thi nhau đua nở, vàng rực, quyến rũ đến lạ kỳ. Ảnh: Mai Lâm

Chưa hết, có lẽ đẹp và tinh túy nhất của dã quỳ mùa này hội tụ vào phía cánh đồng và quần thể núi lửa Chư Đang Ya huyền thoại, một ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm, nằm tại làng Ia Gri, cách trung tâm Pleiku khoảng 30 km về phía Đông Bắc. Dù đi bằng phương tiện nào từ phía Biển Hồ vào, ai cũng có góc nhìn, cũng cảm nhận vẻ đẹp của dã quỳ cho riêng mình qua đôi mắt và ống kính hay màn hình điện thoại.

Nhưng có lẽ, cảm nhận một cách đẹp nhất và thẩm thấu nhất vẫn là đi bằng xe gắn máy. Cung đường xuyên qua làng, lên sườn núi không quá hẹp, nhưng đủ để mọi phương tiện tránh nhau. Hai bên đường những cành dã quỳ tích tụ nước hết cỡ sau mùa mưa đang thi nhau đua nở, vàng rực. Thi thoảng cánh hoa quệt vào má, vào vai nhồn nhột, làm cho du khách cảm nhận rõ hơn mùi hương của hoa, của cây của lá dã quỳ.

Đa số du khách khi cảm nhận đều cho rằng, dã quỳ không thơm như những loài hoa khác, có mùi hơi ngai ngái, đăng đắng, chân chất nhưng đổi lại, cây rất khỏe, hoa rất to, màu vàng rất sắc sảo, lấn át hết những loài xung quanh, cũng đủ làm cho du khách ngất ngây, nao lòng…

Toàn cảnh khai mạc lễ hội hoa dã quỳ tháng 11-2024.

Đến hẹn lại lên, theo dự kiến, chuỗi sự kiện Lễ hội Hoa dã quỳ gắn với Festival cồng chiêng Gia Lai năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 8-11-2026. Theo đó, trong 3 ngày đầu của chuỗi sự kiện là lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức tại khu vực quanh núi lửa Chư Đang Ya, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Du khách không chỉ được tha hồ thỏa thích check-in, leo núi, tham gia một số hoạt động truyền thống, mà còn được thưởng thức những món ẩm thực đặc sắc như: rượu ghè, cơm lam - gà nướng, lá mỳ - cà đắng, bò một nắng - muối kiến, cá suối, heo mẹt… do cộng đồng người dân tộc thiểu số ở đây tự làm.

Mặc dù đã rời xa mảnh đất Tây Gia Lai hùng vĩ, định cư tại TP. Hồ Chí Minh đã khá lâu, nhưng trong tôi luôn đầy ắp những kỷ niệm đẹp, trong đó có dã quỳ và đồi thông phố núi. Hằng năm, cứ độ khoảng giữa tháng 10, khi mùa mưa Tây Nguyên dần khép lại cũng là mùa dã quỳ nở hoa. Tôi cùng đám bạn nơi phương xa lại háo hức đợi chờ, lại hẹn hò, rủ nhau xếp lịch về tham dự và trải nghiệm lễ hội hoa dã quỳ, cồng chiêng Gia Lai.