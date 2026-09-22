Đà Nẵng: Tặng quà Tết Trung thu cho du khách Hàn Quốc

Ngày 22/9, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết từ 21 đến 27/9, du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng có cơ hội nhận hơn 5.000 phần quà và voucher ưu đãi trong chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng – I Love Da Nang”.

Quà tặng gồm túi vải, đèn lồng, móc khoá cùng các voucher ưu đãi vận chuyển, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm. Đặc biệt, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills giảm 50.000 đồng giá vé cáp treo và vé combo ẩm thực dành cho khách Hàn Quốc, áp dụng từ 21 đến 30/9.

Du khách Hàn Quốc được chào đón trọng thị tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Du khách Hàn Quốc có thể mang vé máy bay hoặc hộ chiếu đến nhận quà tại Quầy thông tin du lịch Ga đến Nhà ga hành khách quốc tế Sân bay Đà Nẵng; Trung tâm Hỗ trợ du khách 18 Hùng Vương (phường Hải Châu) hoặc 49 Phan Châu Trinh (phường Hội An).

Thời gian nhận quà từ 9 đến 11 giờ và từ 14 đến 17 giờ hằng ngày.

Hàn Quốc hiện vẫn là thị trường có cơ cấu khách quốc tế lớn nhất đối với du lịch Đà Nẵng, chiếm khoảng hơn 30% trong tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. TP Đà Nẵng cũng là điểm đến được người dân Hàn Quốc đặc biệt yêu thích trong nhiều năm qua và tại thành phố cũng đã hình thành cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống lâu dài.

TP Đà Nẵng dành nhiều chương trình tặng quà cho du khách Hàn Quốc trong các dịp đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, dịp Tết Trung thu của Việt Nam có nhiều nét tương đồng và trùng thời điểm diễn ra Tết Chuseok của Hàn Quốc, đây là dịp lễ quan trọng của người Hàn Quốc.

Do đó, việc tặng quà Tết Trung thu – Tết Chuseok cho du khách Hàn Quốc nhằm thể hiện lòng hiếu khách của TP Đà Nẵng, góp phần tiếp tục phát triển tinh thần xây dựng môi trường du lịch Đà Nẵng giàu bản sắc, thân thiện.