Giữ một mùa trăng cho những người đặc biệt

Không khí Trung thu rộn ràng tại Trung tâm Can thiệp Phúc An. Ảnh: Đỗ Duẩn

Khi một nụ cười cũng là một món quà

Tại Trung tâm Can thiệp Phúc An, phường Kim Liên (Hà Nội), các em nhỏ đón Trung thu với bánh, đèn và những hoạt động phù hợp với khả năng của từng em.

Có em hào hứng tham gia, em chỉ đứng quan sát cũng có em cần cô giáo đồng hành để làm quen với không gian và các bạn. Với các em, mỗi bước tiến đều cần thời gian và sự kiên trì. Một em chủ động cầm chiếc bánh, ngồi lâu hơn bên các bạn hay nở nụ cười khi được cô giáo động viên đều là những tín hiệu tích cực.

Các con cùng gia đình vui đón Trung thu tại Trung tâm. Ảnh: Đỗ Duân

Chị Nguyễn Thị Hoạt, phường Kim Liên, chia sẻ: “Điều tôi mong nhất không phải là con phải thể hiện giống các bạn. Chỉ cần con vui, cảm thấy an toàn và có thể hòa mình vào không khí Trung thu theo cách của mình gia đình như vậy đã là một ngày rất đáng nhớ.”

Để có những thay đổi ấy là cả quá trình đồng hành của gia đình và các thầy cô. Mỗi tiến bộ, dù nhỏ, đều được ghi nhận và khích lệ.

Từ Trung tâm, những phần quà Trung thu được trao tới các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Các em, mùa Trung thu năm nay diễn ra giữa những ngày điều trị và bên cạnh người thân. Những cuộc vui ngoài trường học, khu phố tạm nhường chỗ cho phòng bệnh và những lịch chăm sóc, điều trị.

Trao quà Trung thu đến các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đỗ Dua

Chị Lê Thanh Tâm, xã Quang Minh, Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Trung thu năm nay với gia đình tôi khác hẳn mọi năm vì con đang điều trị. Món quà hôm nay khiến tôi rất xúc động, bởi giữa những ngày ở viện, con vẫn có thêm một niềm vui”.

Để những tuổi thơ khác biệt vẫn có mùa trăng

Đằng sau những phần quà là mong muốn để mỗi đứa trẻ, dù đang điều trị hay có một nhịp phát triển riêng, đều có thể đón Trung thu theo cách phù hợp với mình.

Là người trực tiếp chuẩn bị những phần quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và các con ở Trung tâm Can thiệp Phúc An, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Mỗi con có một hoàn cảnh và cách cảm nhận khác nhau. Chúng tôi mong các con có một ngày Trung thu vui vẻ theo cách của mình. Với các em đang điều trị, đó là sự động viên; với các con tại Trung tâm, đó là dịp để vui chơi, giao lưu và có thêm những kỷ niệm đẹp.”

Mỗi đứa trẻ có một cách cảm nhận Trung thu khác nhau. Điều quan trọng là các em được tham gia, được đón nhận và có một mùa trăng phù hợp với chính mình. Để dù tuổi thơ có một nhịp đi riêng, mùa trăng vẫn không vắng bóng niềm vui.