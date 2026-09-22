Chung một vầng trăng, thắm tình láng giềng Việt Nam - Trung Quốc

Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam đồng tổ chức; Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam thực hiện, VIETART phối hợp thực hiện, với sự đồng hành Nhà hát Hồ Gươm.

Hoạt động diễn ra trong năm 2026, thời điểm Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm chính thức thành lập Cơ chế Hợp tác Lan Thương - Mekong và triển khai “Năm Hợp tác Du lịch Trung - Việt 2026-2027”.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp tỉnh Vân Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Trung thu xuyên biên giới tại Việt Nam.

Không gian biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Tham dự chương trình có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Xây dựng văn minh tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam; ông Vương Đình Nghiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Tập đoàn Báo chí Yunnan Daily; bà Trương Oánh, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam.

Về phía Việt Nam có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu, khách mời và bạn bè hữu nghị hai nước.

Cùng chung khoảnh khắc đón Trung thu

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Quần nhắc tới hình ảnh ánh trăng cùng soi sáng hai bờ sông Hồng và dẫn câu thơ của Trương Cửu Linh: “Hải thượng sinh minh nguyệt, Thiên nhai cộng thử thì” - trăng sáng mọc trên biển lớn, khắp chân trời cùng chung khoảnh khắc này.

Từ hình ảnh vầng trăng, ông Vương Quần nói về những giá trị tương đồng trong Tết Trung thu. Ở Trung Quốc, Trung thu gắn với mong ước đoàn viên, hòa thuận, bình an; tại Việt Nam, đây là “Tết trông trăng”, gắn với trẻ em rước đèn, gia đình sum họp và cùng thưởng trăng.

Ông Vương Quần cho rằng chương trình tạo không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị văn hóa thông qua nghệ thuật. Việc tỉnh Vân Nam lần thứ ba liên tiếp sang Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình cho thấy hoạt động này tiếp tục được duy trì như một điểm gặp gỡ văn hóa giữa hai nước.

Ông Bành Bân cho biết hợp tác giữa Vân Nam và các địa phương Việt Nam được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực như giao thông, kinh tế, du lịch, giáo dục, thanh niên, văn hóa và truyền thông, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Từ ý nghĩa Tết Trung thu, ông Bành Bân nhấn mạnh những giá trị về đoàn viên, hòa thuận và mong ước cuộc sống tốt đẹp là điểm tương đồng trong văn hóa hai nước, đồng thời mong muốn chương trình tiếp tục mở rộng giao lưu truyền thông, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và thanh niên giữa Việt Nam và Vân Nam.

Bà Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng, giao thoa văn hóa; đồng thời kỳ vọng “Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027” mở thêm cơ hội xây dựng các hành trình du lịch di sản, tăng cường kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước.

Tác phẩm múa “Ánh trăng” của nghệ sĩ Dương Lệ Bình. (Nguồn: BTC)

Gặp gỡ văn hóa qua âm nhạc, thời trang và du lịch

Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc, giới thiệu những sắc màu văn hóa đa dạng của hai nước.

Mở đầu là Mashup “Đêm hoa hảo nguyệt viên”, tiếp đến là “Trăng tròn trong tâm hồn trẻ thơ”, “Quốc ấn - Tâm thư” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và tác phẩm múa “Ánh trăng” của nghệ sĩ Dương Lệ Bình. Các tiết mục Trung thu gợi không khí tuổi thơ; “Quốc ấn - Tâm thư” nhấn mạnh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; “Ánh trăng” khai thác vẻ đẹp của nghệ thuật múa.

Sắc màu Việt Nam được giới thiệu qua phần trình diễn của ca sĩ Đỗ Tố Hoa với “Qua cầu gió bay” và “Dòng suối nhỏ chảy siết”. Hành trình học tập, nghiên cứu dân ca tại Trung Quốc của nữ ca sĩ cũng cho thấy sự giao lưu giữa âm nhạc và văn hóa hai nước.

Cuộc giao lưu tiếp tục với phần liên tấu nhạc dân tộc “Tơ đồng thắm tình” của các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc và Dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới của Việt Nam. Những nhạc cụ đặc trưng của hai nước hòa quyện, tạo nên sự giao thoa nhưng vẫn giữ sắc thái riêng.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh biểu diễn tại chương trình. (Nguồn: BTC)

Tiết mục “Cánh chim báo tin vui” dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mang đến không khí rộn ràng. Giao lưu của thế hệ trẻ được nối dài qua cuộc trò chuyện với Hứa Thị Thanh Hoa, đại diện thanh niên Việt Nam từng tham gia “Hành trình nghiên cứu đỏ” - “Theo bước chân Bác Hồ” tại Vân Nam.

Tổ hợp ca múa dân tộc “Vân Nam tươi đẹp” giới thiệu những nét đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và đời sống các dân tộc ở Vân Nam.

Một điểm nhấn khác là phần trình diễn trang phục Trung - Việt “Non nước hợp vần - Xiêm y chung nhịp”. Phía Trung Quốc giới thiệu các thiết kế mang dấu ấn gốm hoa lam; Việt Nam giới thiệu Bộ sưu tập Áo dài Kim Hoàng của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Ngọc Hân, lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Kim Hoàng.

Hình ảnh làng quê Bắc Bộ như con gà, con lợn, cảnh sinh hoạt đời thường được đưa lên tà áo dài, kết hợp nghệ thuật dân gian với trang phục truyền thống. Phần trình diễn cũng gắn với “Năm Hợp tác Du lịch Trung - Việt 2026-2027”, giới thiệu di sản như một không gian giao lưu và khám phá giữa nhân dân hai nước.

Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Đô thị cổ Hội An, Quần thể danh thắng Tràng An của Việt Nam đến những di sản của Trung Quốc, các điểm đến được giới thiệu qua câu chuyện về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người.

Không gian giao lưu văn hóa nhân dịp Tết Trung thu. (Nguồn: BTC)

Khép lại chương trình là các tiết mục “Việt Nam - Trung Hoa” và “Tình yêu như dòng sông”, với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước. Hình ảnh các em thiếu nhi Việt Nam, Trung Quốc cùng ca sĩ nhí Ngô Tuệ Mẫn trên sân khấu tạo nên điểm kết gần gũi cho đêm nghệ thuật.

Vầng trăng xuyên suốt chương trình, từ tuổi thơ, âm nhạc, múa đến thời trang và tiếng hát thiếu nhi, tạo nên không gian giao lưu văn hóa nhân dịp Tết Trung thu, nơi những nét tương đồng và đa dạng của văn hóa Việt Nam - Trung Quốc được thể hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ.