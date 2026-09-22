Hai mươi năm ở Castro: Nhớ về Entour

Phần lớn quãng thời gian đó, cửa hàng nằm tại 3600 16th Street, bán quần áo và phụ kiện cho một lượng khách mà chủ cửa hàng Jeffrey Wang ước tính khoảng 90% là LGBTQ+.

Có khách địa phương, có khách du lịch, và có những người từ khắp nơi trên thế giới ghé vào khi đi ngang qua một trong những khu phố LGBTQ+ nổi tiếng nhất San Francisco. Có người trở thành khách quen. Có người chỉ ghé một lần. Có người tìm được một bộ đồ hay món phụ kiện mà họ còn nhớ rất lâu sau khi rời thành phố.

Cuối tháng 9 năm 2026, sau hai thập niên hoạt động, Entour sẽ đóng cửa.

Với Jeffrey, điều khó nhất không chỉ là đóng một cửa hàng, mà là rời khỏi Castro.

“Làm việc ở Castro và phục vụ cộng đồng LGBTQ+,” anh nói, là điều anh sẽ nhớ nhất.

Hai mươi năm thay đổi

Entour mở cửa vào năm 2006.

Theo ký ức của Jeffrey, những người chủ đầu tiên là một cặp vợ chồng, khi đó bán cả quần áo nam lẫn nữ. Từ đời chủ thứ hai trở đi, Entour dần chuyển sang tập trung chủ yếu vào quần áo và phụ kiện nam.

Trong khoảng mười năm sau đó, cửa hàng nhiều lần đổi chủ.

Rồi đến năm 2016.

Jeffrey bắt đầu gắn bó với Entour trong năm đó, với tư cách người chủ/điều hành thứ tư, đúng vào thời điểm tương lai của cửa hàng rất bấp bênh.

Entour khi ấy đã từng chuẩn bị đóng cửa.

Nhưng kế hoạch thay đổi. Một hợp đồng thuê mới được ký. Jeffrey tham gia vào việc kinh doanh và dần phụ trách hoạt động hằng ngày của cửa hàng.

Điều tưởng như là dấu chấm hết lại trở thành một khởi đầu khác.

Entour tiếp tục tồn tại thêm mười năm.

Jeffrey tóm tắt quãng thời gian đó rất đơn giản:

“Có lúc lên, có lúc xuống.”

Chỉ một câu ngắn, nhưng chứa gần như toàn bộ câu chuyện của ngành bán lẻ độc lập trong một thập niên đầy biến động.

Mua sắm trực tuyến ngày càng chiếm ưu thế, thói quen tiêu dùng thay đổi, rồi đại dịch xảy ra. Du lịch, chi phí vận hành và cách mọi người mua sắm cũng không còn như trước.

Nhưng Entour vẫn tiếp tục mở cửa.

Điều ít thay đổi nhất chính là những người mà cửa hàng muốn phục vụ: khách hàng LGBTQ+, từ người địa phương đến những du khách ghé San Francisco từ khắp nơi trên thế giới.

Đó cũng là điều Jeffrey nhớ nhất khi nhìn lại.

“Tôi cảm thấy được yêu thương và ủng hộ mỗi khi khách nói với tôi rằng đây là cửa hàng họ thích nhất ở Castro, và họ rất buồn khi biết tôi sắp đóng cửa,” anh nói.

Một cửa hàng tồn tại hai mươi năm không chỉ được tạo nên bởi hàng hóa. Nó được tạo nên bởi những người bước vào cửa, những lần trò chuyện, những khách hàng quay trở lại, và cảm giác quen thuộc hình thành qua thời gian.

Bước sang bên kia đường

Năm 2023, Entour bước vào một chương mới.

Sau mười bảy năm ở 3600 16th Street, hợp đồng thuê mặt bằng cũ kết thúc. Một cửa hàng lớn hơn rất nhiều trở nên trống ngay phía bên kia đường, tại 2319 Market Street.

Jeffrey quyết định chuyển sang đó.

Không gian mới rộng khoảng gấp ba lần cửa hàng cũ, nằm ở phía đường đông người qua lại hơn và có độ nhận diện tốt hơn.

“Cửa hàng mới lớn hơn rất nhiều — gấp ba lần chỗ cũ — và nằm ở phía đường đông hơn, có nhiều người đi bộ qua lại và dễ nhìn thấy hơn,” Jeffrey kể.

Việc chuyển địa điểm có hiệu quả.

Doanh thu tốt hơn.

Sau nhiều năm biến động, từng đứng trước nguy cơ đóng cửa rồi vượt qua đại dịch, Entour không chỉ tồn tại mà còn mở rộng.

Trong một thời gian, địa điểm mới trên Market Street trông giống như sự bắt đầu của một chương dài khác.

Một phần nhỏ trong câu chuyện ấy: FabulousMe

FabulousMe® xuất hiện trong lịch sử của Entour khá muộn.

Mối quan hệ bắt đầu khoảng năm 2022 hoặc 2023, vào thời điểm FabulousMe phát triển dòng BEEN THERE® San Francisco.

Khi đó, Lan Vu cho nhân viên đi giới thiệu quạt gấp FabulousMe đến các cửa hàng độc lập quanh San Francisco. Entour là một trong những nơi quyết định thử sản phẩm.

Cả Jeffrey lẫn Lan đều không còn nhớ chính xác cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra như thế nào.

Jeffrey chỉ nhớ rằng sản phẩm đó rất hợp với khách của mình. Anh đã thấy quạt gấp xuất hiện nhiều trong các quán bar, câu lạc bộ và sự kiện của cộng đồng LGBTQ+, nên hiểu vì sao chúng có thể bán được ở Entour.

“Tôi thấy rất nhiều người gay dùng quạt,” Jeffrey kể, “nên tôi biết nó sẽ bán được trong cửa hàng.”

Và đúng là như vậy.

Trong số những mẫu Jeffrey còn nhớ rõ có Hey Gurl / Bye Bitch và Yes Daddy.

Entour tiếp tục đặt thêm hàng.

Khi được hỏi vì sao anh tiếp tục đặt FabulousMe trong những năm sau đó, Jeffrey trả lời rất đơn giản: sản phẩm bán được, và dịch vụ từ Lan tốt.

Khi được hỏi anh muốn nói gì về FabulousMe sau những năm bán sản phẩm của thương hiệu, Jeffrey nói:

“Những thiết kế vui và hài hước, đủ để thu hút khách bước vào cửa hàng.”

Nhưng câu chuyện lớn hơn vẫn thuộc về Entour.

Một cửa hàng mở từ năm 2006, từng đứng trước nguy cơ đóng cửa năm 2016 nhưng vẫn tiếp tục thêm một thập niên. Một cửa hàng trải qua những thay đổi lớn của ngành bán lẻ, chuyển sang bên kia đường sau mười bảy năm và mở rộng gấp ba lần.

Đến những ngày cuối cùng, Entour vẫn làm điều mà nó đã làm suốt hai mươi năm:

mở cửa đón khách ở Castro.

Khi Entour đóng cửa vào cuối tháng 9, FabulousMe sẽ mất đi một đối tác bán lẻ.

Nhưng Castro sẽ mất đi một điều lớn hơn.

Một cửa hàng mà người ta đã bước vào suốt hai mươi năm.

Cảm ơn Jeffrey.

Cảm ơn Entour.

Chúng tôi may mắn vì đã được trở thành một phần nhỏ trong câu chuyện của anh.