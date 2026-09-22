Mang trung thu sớm đến trẻ em vùng cao, biên giới, hải đảo

Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở khu vực biên giới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cùng thiếu nhi xã Hòa Thắng

Đây không chỉ là dịp để các em vui chơi, phá cỗ, rước đèn trong đêm Trung thu truyền thống, mà còn là cơ hội cảm nhận tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng. Qua đó có thêm động lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chương trình cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Thắng tặng quà cho các em học sinh

Tại chương trình, sau khi nghe thư của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước, các em học sinh hòa mình vào hoạt động giao lưu văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian và phá cỗ cùng chú Cuội, chị Hằng.

Thiếu nhi xã Hoà Thắng thích thú với màn múa lân

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 500 suất quà trung thu cho các em, mỗi suất gồm bánh trung thu, sữa, lồng đèn, đồ chơi… Ngoài ra, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám bệnh, phát thuốc miễn phí cũng được trao đến trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại xã Hoà Thắng

Cũng trong dịp này, tại xã Phan Sơn, UBND xã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Trung thu Phan Sơn năm 2026” cho hơn 2.000 trẻ em, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tại đây, các em được thưởng thức múa lân, ảo thuật, các tiết mục văn nghệ và tham gia nhiều trò chơi dân gian như ném bóng vào rổ, ném vòng, tô tượng, vẽ tranh. Ban Tổ chức cũng bố trí các gian hàng ẩm thực, quần áo, giày dép 0 đồng để các em lựa chọn.

Trao quà cho các em học sinh ở Phan Sơn

Ban Tổ chức cũng trao tặng Trường Tiểu học và THCS Sơn Lâm 5 máy lọc nước, 20 bộ bàn ghế học sinh, 50 suất học bổng cùng nhiều phần quà. Ngoài ra, 1.750 phần quà gồm các nhu yếu phẩm được trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phan Sơn.

Với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở Phan Sơn, một ngày hội trung thu có thể bắt đầu từ những điều thật giản dị: được xem múa lân, cùng bạn bè tham gia trò chơi, nhận một phần quà hay tự tay lựa chọn bộ quần áo mình yêu thích.

Không chỉ tặng quà, các em còn được tham gia các trò chơi vui nhộn

Từ những niềm vui nhỏ ấy, các chương trình trung thu góp phần đưa sự quan tâm, chăm lo thiếu nhi đến gần hơn với trẻ em miền núi, nơi còn nhiều hộ gia đình khó khăn.