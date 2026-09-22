53 người đẹp Hoa hậu Việt Nam giữa điệu Then, đàn tính

Sau khi tham dự đám cưới truyền thống của người Tày, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm đi bè mảng trên hồ Nà Nưa.

Các cô gái xuất hiện giữa không gian núi rừng Tuyên Quang trong trang phục mang màu sắc dân tộc.

Trên hồ Nà Nưa, bè mảng chầm chậm di chuyển giữa mặt nước. Không gian yên tĩnh vang vọng thanh âm của loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Tày.

Với nhiều thí sinh, đây là trải nghiệm khác biệt so với những hoạt động quen thuộc trong cuộc thi sắc đẹp.

“Em rất thích cảm giác được ngồi trên bè, nghe hát Then và ngắm cảnh vật xung quanh. Mọi thứ chậm lại, khác hẳn với nhịp sinh hoạt thường ngày”, thí sinh Phạm Lê Ái Linh chia sẻ.

Các cô gái còn tìm hiểu về đàn tính - nhạc cụ thường gắn với hát Then. Từ những âm thanh mộc mạc của đàn tính, câu hát Then mở ra một cách tiếp cận khác với văn hóa Tày, hiện diện trong không gian sinh hoạt của cộng đồng.

Với những thí sinh lần đầu đến Tuyên Quang, việc được trực tiếp nghe, nhìn và trải nghiệm khiến văn hóa một vùng đất thấm sâu hơn.

“Trước đây em chỉ biết hát Then qua các chương trình văn nghệ hoặc trên mạng. Bây giờ em cảm nhận sâu sắc hơn khi được nghe trực tiếp”, thí sinh Trịnh Ngọc Huyền nói.

Với Nguyễn Thị Thúy Dung, mỗi hoạt động văn hóa trong chuyến đi là cơ hội để hiểu thêm về vùng đất mà cô đang đặt chân tới.

“Điều thú vị là mỗi trải nghiệm đều có câu chuyện phía sau. Khi mình trực tiếp tham gia, mình sẽ nhớ lâu hơn và hiểu văn hóa theo một cách gần gũi hơn”, Nguyễn Thị Sen nói.

Ở một không gian khác ven hồ Nà Nưa, 53 cô gái lại hào hứng với nhịp sạp.

Trong trang phục dân tộc, các thí sinh cùng nhảy sạp trên nền những giai điệu đặc trưng vùng Đông Bắc. Những bước chân ban đầu còn dè dặt nhanh chóng trở nên nhịp nhàng hơn khi tiếng tre gõ đều đặn.

Có cô gái bật cười vì bước hụt, có người phải nhìn bạn bên cạnh để bắt nhịp. Chính những khoảnh khắc không quá trau chuốt ấy lại tạo nên hình ảnh đời thường của các thí sinh.

“Ban đầu em hơi sợ không theo kịp nhịp nhưng khi đã quen lại thích thú”, thí sinh Lê Trần Bảo My chia sẻ.

Trước đó, tại Tân Trào, các thí sinh cũng được trải nghiệm đám cưới truyền thống. Họ mặc những bộ trang phục dân tộc, trở thành khách mời trong lễ tái hiện ngày vui của đôi trẻ người Tày.

Trong hành trình ở Tuyên Quang, các cô gái bước vào nhiều không gian khác nhau, từ những địa danh lịch sử, nhà sàn, hồ nước đến âm nhạc và phong tục của cộng đồng dân tộc.

Với Nguyễn Thị Hoa (Đồng Nai), việc được đi qua những vùng đất giúp cô có thêm góc nhìn về sự đa dạng văn hóa của Việt Nam. “Từ miền Nam ra miền Bắc, em được nhìn thấy rất nhiều nét văn hóa khác với nơi mình sinh ra. Em thấy may mắn khi có cơ hội trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở”, cô chia sẻ.

Khoác lên mình trang phục dân tộc giúp các cô gái bước gần hơn vào không gian văn hóa bản địa.

“Những trải nghiệm như thế này giúp chúng em hiểu rằng văn hóa không phải điều gì xa xôi. Nó nằm trong âm nhạc, trang phục, những nghi thức và cả cách mọi người cùng nhau sinh hoạt”, Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.

Sau những trải nghiệm tại Tuyên Quang, các cô gái trở lại với hành trình Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng.