Chùa Mao Xá - Nét bình yên giữa làng quê xứ Thanh

Tọa lạc giữa cánh đồng lúa mênh mông, chùa Mao Xá là một điểm đến tâm linh nổi bật ở xứ Thanh.

Theo các tư liệu lịch sử và lời kể của người dân, chùa Mao Xá có nguồn gốc từ thời Lê, từng là một ngôi chùa linh thiêng, gắn bó với đời sống tín ngưỡng của cư dân trong vùng. Qua những dịp lễ, Tết, người dân tìm về dâng hương, cầu mong bình an, sức khỏe, mùa màng thuận lợi.

Chùa Mao Xá gây ấn tượng bởi không gian thanh tịnh, gần gũi với cảnh sắc làng quê.

Thế nhưng, chiến tranh và những biến động của thời gian đã khiến ngôi chùa dần mai một. Dấu tích của chùa xưa chỉ còn lại một ngôi miếu nhỏ do người dân dựng lên để duy trì việc thờ tự, hương khói.

Hành trình hồi sinh của chùa bắt đầu từ năm 2022, khi sư thầy Thích Nguyên Từ khôi phục, đồng thời dành thời gian khảo cứu, tìm kiếm tư liệu về lịch sử ngôi chùa.

Đầu năm 2024, sư thầy Thích Bản Hoài tiếp quản và tiếp tục công việc tu sửa, tôn tạo.

Từ một nơi từng chỉ còn dấu tích, chùa Mao Xá dần được xây dựng khang trang hơn, trở thành điểm sinh hoạt tâm linh của người dân và Phật tử.

Sự giản dị, tĩnh lặng và linh thiêng của ngôi chùa là điều níu chân những ai từng ghé qua.

Ngày nay, chùa tọa lạc giữa không gian đồng quê yên ả. Từ những con đường dẫn vào chùa, hai bên là cánh đồng trải rộng, tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi vừa thanh tịnh. Không mang vẻ đồ sộ, chùa gây ấn tượng bởi sự giản dị và những nét kiến trúc truyền thống của chùa Việt, với mái ngói cong, hệ thống cột gỗ cùng những bức hoành phi, câu đối được chạm khắc công phu. Không gian chùa được bố trí hài hòa với cảnh quan làng quê, tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc cho người dân và du khách đến chiêm bái.

Không chỉ là một công trình tín ngưỡng, chùa Mao Xá còn là nơi người dân tìm đến để chiêm bái, cầu an và tìm cho mình những phút giây tĩnh tâm.

Giữa nhịp sống hôm nay, chùa Mao Xá vẫn giữ cho mình một khoảng lặng bình yên, để mỗi người khi tìm về có thể tạm gác những bộn bề, tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Không chỉ là nơi chiêm bái, ngôi chùa còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đã gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ.