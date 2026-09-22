Cảnh mây phủ gây sửng sốt trên đỉnh núi Nha Trang

Mây bồng bềnh giữa phố biển Nha Trang Từ 4h sáng, người dân địa phương vượt đường núi lên Hòn Én để đón những tầng mây đầu ngày, khi núi rừng và phố biển Nha Trang hiện lên giữa màn mây.

Mỗi ngày, khoảng từ 4h30, Thiều Sang đều cùng nhóm bạn di chuyển từ trung tâm phường Nha Trang đến đỉnh Hòn Én (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), mất khoảng 30 phút, để "săn mây".

Nha Trang có hai mùa mây đẹp trong năm, khoảng tháng 5 và mùa mưa khoảng từ tháng 9 đến tháng 10. Đây cũng là thời điểm mây thường xuất hiện dày và đẹp.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Sang cho biết đường lên Hòn Én khá dốc và khó đi, chủ yếu có thể di chuyển bằng xe máy. Vì vậy, địa điểm này được người dân địa phương biết đến nhiều hơn du khách.

Anh gợi ý du khách có thể lựa chọn một số khu vực dễ di chuyển hơn như khu vực nhìn sang dãy núi Cô Tiên hoặc vùng đồi thuộc xã Vĩnh Phương cũ để ngắm mây. Theo anh, muốn "săn mây" đẹp có thể dựa vào thời tiết chiều hôm trước. Nếu hôm trước có mưa, sáng hôm sau khả năng xuất hiện mây sẽ cao.

Mùa mây mới bắt đầu nhưng mỗi sáng, khu vực này đã thu hút khá đông người dân địa phương. Một số người dân có mặt từ 3-4h để không bỏ lỡ khoảnh khắc những đám mây bồng bềnh giữa phố biển Nha Trang.

“Gần như ngày nào tôi cũng lên đây chờ săn mây. Có hôm tôi đến lúc 5h sáng đã thấy khoảng 40-50 người dân ngồi chờ sẵn”, Sang cho biết.

Mây phủ khắp phố biển Nha Trang lúc 5h sáng, ngày 9/9.

Đỉnh Hòn Én cao khoảng 620 m so với mực nước biển, được đánh giá là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp của Nha Trang. Từ đây, du khách có thể quan sát đồi núi, cánh đồng lúa ở xã Vĩnh Phương, thung lũng hồ Đắc Lộc, sông Cái Nha Trang và khu vực trung tâm thành phố.

Hòn Én cũng là địa điểm quen thuộc của giới nhiếp ảnh và những người yêu cảnh đẹp Nha Trang để "săn mây", bình minh và hoàng hôn. Từ trên núi, những áng mây ôm lấy sườn núi, phía xa là thành phố tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Thời điểm này, thời tiết Nha Trang se lạnh và thường xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Biển cũng động hơn, không phải lúc nào cũng thuận lợi để du khách tham quan, tắm biển. Thay vào đó, săn mây trên các đỉnh núi quanh thành phố là một trải nghiệm khác lạ, phù hợp với những ngày thời tiết nhiều mây.

Phần lớn các điểm "săn mây" nằm trên núi, nơi người ngắm có thể đứng cao hơn tầng mây và quan sát những lớp mây trải dài phía dưới. Những địa điểm có độ cao lớn, thung lũng hoặc địa hình đón gió thường dễ xuất hiện biển mây khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ở Việt Nam, Tà Xùa (Sơn La), Y Tý (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng) hay Bạch Mã (Huế) là những điểm được nhiều người biết đến với trải nghiệm này.

Quỳnh Nhi