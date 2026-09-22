Cô bé kể chuyện quê hương bằng tiếng Anh

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang học tập trên lớp cùng các bạn.

Là lớp trưởng lớp 4A2, Gia Hân luôn giữ tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động và say mê khám phá. Từ đầu năm học 2026 đến nay, em liên tiếp đạt thành tích tại nhiều sân chơi trí tuệ quốc tế.

Ở môn Toán, Gia Hân giành Huy chương Vàng và Cúp Xuất sắc cuộc thi Toán học VEMO 2026; Huy chương Vàng và Cúp Á quân 1 (1st Runner-up), xếp hạng 2 toàn cầu tại GJMOC 2026; Huy chương Vàng Toán học Quốc tế UMO 2026; Huy chương Vàng cùng Cúp SIMSOLVER môn Toán và Khoa học SIMSO 2026. Ở lĩnh vực Khoa học, em giành Huy chương Vàng Khoa học Quốc tế USO 2026 và Huy chương Bạc Toán học FMO 2026.

Nguyễn Ngọc Gia Hân tham gia phần thi năng khiểu tại Cuộc thi tìm kiếm Gương mặt MC nhí truyền hình năm 2026.

Không dừng lại ở những sân chơi học thuật, cô học trò nhỏ còn bộc lộ năng khiếu nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật và dẫn chương trình. Cuối tháng 6-2026, Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2026. Tháng 8-2026, em tiếp tục đăng quang Hoa hậu Quốc tế Miss Teen Grand Earth International 2026 tại Thái Lan.

Ngày 12-9, Gia Hân giành ngôi Quán quân MC Song ngữ tại cuộc thi Tìm kiếm MC Nhí Truyền hình 2026. Thành tích này cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và sự tự tin của cô học trò nhỏ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho em Nguyễn Ngọc Gia Hân tại cuộc thi Tìm kiếm Gương mặt MC nhí truyền hình năm 2026.

Đáng chú ý, tại vòng chung kết cuộc thi, Gia Hân lựa chọn giới thiệu Lễ hội Lồng Tồng, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Tày ở Tuyên Quang, qua tiết mục “Lồng Tồng Festival – Trẩy hội Lồng Tồng”. Bằng hình thức MC song ngữ, em kể cho khán giả câu chuyện về lễ hội mùa xuân gắn với ước vọng mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; giới thiệu tiếng đàn tính, điệu múa và không khí rộn ràng của ngày hội. Qua cách thể hiện tự nhiên, trong sáng của một cô bé sinh ra trên quê hương Tuyên Quang, những giá trị văn hóa truyền thống được chuyển tải gần gũi, sinh động hơn.

Nguyễn Ngọc Gia Hân tham gia cuộc thi hoa hậu Mis teen Grand Earth International tại Thái Lan.

Từ sân khấu cuộc thi, Gia Hân tiếp tục có cơ hội tham gia những chương trình quảng bá văn hóa có quy mô lớn. Dự kiến đầu tháng 10-2026 em sẽ tham gia chương trình “Tinh hoa di sản” với chủ đề “Gốm kể chuyện”, tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là dịp để cô bé 9 tuổi tiếp tục thể hiện khả năng dẫn chương trình, đồng thời góp phần đưa những câu chuyện về di sản, văn hóa Việt Nam đến với công chúng bằng cách thể hiện gần gũi, sinh động. Đồng thời, Gia Hân cũng được lựa chọn là đại diện thiếu nhi Việt Nam tham gia trình diễn áo dài, kết hợp cùng các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trong chương trình Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”.

Với sự tự tin và năng khiếu nổi bật, Gia Hân tiếp tục được mời tham dự với vai trò Đại sứ hình ảnh, Đại sứ truyền thông và MC tại cuộc thi Hoa hậu Nhí Toàn cầu 2026, dự kiến diễn ra tháng 10-2026 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Nguyễn Ngọc Gia Hân đạt giải Nhất cuộc thi hoa hậu Mis teen Grand Earth International tại Thái Lan.

Cô giáo Phạm Thị Minh Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2, nhận xét: “Gia Hân là học sinh chăm ngoan, có ý thức tự giác và tinh thần ham học hỏi. Em không chỉ đạt kết quả tốt trong học tập mà còn bộc lộ nhiều năng khiếu, luôn tự tin, tích cực trong các hoạt động của lớp và nhà trường. Điều đáng quý ở Gia Hân là sự nỗ lực, nghiêm túc trong từng việc mình làm. Em luôn đặt việc học tập của mình là trên hết, em là một trong những học sinh tiêu biểu của trường, tấm gương để các bạn noi theo và cùng cố gắng trong học tập, rèn luyện.”