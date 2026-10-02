Gặp Pakistan, Việt Nam cần tìm nhiều hơn một chiến thắng

Sau trận thua Thái Lan 0-2, một chiến thắng trước Pakistan chắc chắn cần thiết. Nó giúp tuyển Việt Nam lấy lại nhịp thi đấu, bảo vệ vị trí trong bảng và quan trọng hơn, tránh để cảm giác thất vọng kéo dài thêm.

Nhưng nếu chỉ nhìn trận đấu bằng tỷ số, Việt Nam có thể bỏ lỡ phần giá trị nhất của 90 phút sắp tới.

Thái Lan không khiến tuyển Việt Nam sụp đổ, nhưng trận thua ấy làm lộ ra những vấn đề mà chiến thắng 1-0 trước Philippines chưa cho thấy hết. Khi Nguyễn Xuân Son rời giải vì chấn thương, hàng công lập tức mất đi một điểm tựa quen thuộc. Khi Quang Hải vắng mặt, khả năng tạo đột biến từ tuyến hai cũng giảm đi. Và khi trận đấu trở nên khó khăn, Việt Nam chưa tìm được một gương mặt mới đủ sức kéo cả hệ thống đi lên.

Pakistan vì thế không chỉ là đối thủ tiếp theo. Đây là trận đấu để HLV Kim Sang-sik kiểm tra xem đội bóng của ông có thể thích nghi tới đâu khi những lời giải cũ không còn sẵn có.

Việt Nam phải học cách tấn công mà không phụ thuộc Xuân Son

Xuân Son không đơn thuần là một tiền đạo ghi bàn. Khi anh có mặt, tuyển Việt Nam có thêm một điểm đến rõ ràng cho những pha lên bóng, một cầu thủ đủ sức tranh chấp với trung vệ, giữ bóng khi đội hình chưa kịp dâng lên và tự biến một tình huống bình thường thành cơ hội.

Mất Xuân Son vì thế không chỉ làm Việt Nam mất một chân sút. Cấu trúc tấn công cũng bị ảnh hưởng.

Trước Thái Lan, Việt Nam vẫn tạo được cơ hội. Hoàng Đức có pha thoát xuống đối mặt thủ môn, Đình Bắc nhiều lần dứt điểm, Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới trước khi bàn thắng bị từ chối. Vấn đề không nằm ở việc đội bóng hoàn toàn bất lực trong khâu tiếp cận khung thành, mà ở chỗ các đợt tấn công thiếu một điểm kết thúc đủ ổn định.

Đây là khác biệt cần được nhìn thẳng.

Một đội tuyển mạnh không thể xây toàn bộ cách tấn công quanh một tiền đạo, dù cầu thủ đó quan trọng tới đâu. Nếu mỗi lần Xuân Son vắng mặt, Việt Nam lại phải tìm cách vá khoảng trống theo kiểu tình thế, vấn đề sẽ lặp lại ở những giải đấu lớn hơn.

Trận Pakistan là cơ hội để Kim Sang-sik thử một câu trả lời có tính hệ thống.

Trận gặp Pakistan là cơ hội để tuyển Việt Nam kiểm tra những phương án mới sau thất bại trước Thái Lan.

Nếu Đình Bắc được kéo vào trung lộ nhiều hơn, ai sẽ kéo giãn hàng thủ? Nếu Việt Nam sử dụng một tiền đạo cơ động thay vì một trung phong làm tường, Hoàng Đức và Hoàng Hên phải thay đổi vị trí ra sao? Nếu đối thủ lùi sâu, đội tuyển sẽ tạo khoảng trống bằng phối hợp nhóm, những pha chồng biên hay các tình huống xâm nhập từ tuyến hai?

Những câu hỏi ấy quan trọng hơn việc Việt Nam ghi ba hay bốn bàn.

Pakistan có thể không sở hữu sức mạnh như Thái Lan, nhưng chính một trận đấu mà Việt Nam phải chủ động cầm bóng mới phù hợp để kiểm tra khả năng tổ chức tấn công. Khi không còn nhiều khoảng trống để phản công, đội bóng buộc phải chứng minh rằng họ có thể tự tạo ra khoảng trống thay vì chờ đối thủ mắc sai lầm.

Nếu làm được điều đó, giá trị của trận Pakistan sẽ vượt xa ba điểm.

Không chỉ thử người, mà phải trao trách nhiệm

Sau mỗi giải đấu, người ta thường nói về “cơ hội cho cầu thủ trẻ”. Nhưng đưa một cầu thủ trẻ vào sân chưa đồng nghĩa với quá trình chuyển giao đã bắt đầu.

Điều quan trọng hơn là họ được giao trách nhiệm gì.

Đình Bắc hiện là cái tên dễ nhìn thấy nhất. Anh đã ghi bàn trước Philippines, chơi chủ động trước Thái Lan và cho thấy khả năng tạo ra tình huống bằng tốc độ, kỹ thuật cá nhân. Nhưng nếu muốn trở thành trụ cột thực sự, Đình Bắc phải tiến thêm một bước: từ cầu thủ có thể gây đột biến thành người biết cách ảnh hưởng tới cả trận đấu.

Khoảng cách giữa hai vai trò ấy không nhỏ.

Một cầu thủ trẻ có thể chơi hay khi đội bóng vận hành tốt. Một trụ cột phải biết lên tiếng khi hệ thống gặp vấn đề, khi trận đấu không thuận lợi và khi đối thủ đã chuẩn bị phương án để vô hiệu hóa mình.

Tài Lộc hay Williams Minh Hoàng cũng đang ở giai đoạn tương tự. Những khoảnh khắc tích cực trước Philippines và Thái Lan đáng được ghi nhận, nhưng giá trị thật chỉ xuất hiện khi họ được chơi đủ nhiều để biến những khoảnh khắc riêng lẻ thành sự ổn định.

Bởi vậy, gặp Pakistan không nên chỉ là dịp “xoay tua đội hình”. Nếu Kim Sang-sik sử dụng những gương mặt mới, họ cần được đặt vào những vai trò có trách nhiệm thực sự.

Đình Bắc cần tiến thêm một bước, từ cầu thủ tạo đột biến thành gương mặt có thể gánh trách nhiệm lớn hơn trên hàng công.

Đình Bắc có thể được yêu cầu dẫn dắt hàng công thay vì chỉ tạo đột biến bên cánh. Minh Hoàng có thể phải chứng minh anh đủ khả năng cung cấp chiều rộng và chất lượng ở hành lang biên trong suốt 90 phút. Tài Lộc cần cho thấy tình huống đưa bóng vào lưới Thái Lan không phải khoảnh khắc đơn lẻ.

Chuyển giao thế hệ chỉ có ý nghĩa khi những cầu thủ mới được phép chịu sức ép.

Việt Nam từng có một thế hệ trưởng thành nhanh bởi Quang Hải, Hoàng Đức và nhiều cầu thủ khác được chơi những trận lớn từ rất sớm. Họ không trở thành trụ cột vì được gọi lên đội tuyển nhiều lần, mà bởi từng bước được đặt vào những thời điểm mà đội bóng cần người giải quyết vấn đề.

Thế hệ sau cũng phải đi qua con đường ấy.

Quan trọng nhất là cách Việt Nam phản ứng

Một khía cạnh khác của trận Pakistan nằm ở tâm lý.

Thất bại trước Thái Lan đến chỉ hơn một tháng sau khi Việt Nam từng đánh bại chính đối thủ này tại Bangkok. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn đến mức một kết quả có thể đại diện cho toàn bộ cán cân sức mạnh.

Nhưng những trận thua kiểu này vẫn dễ tạo hiệu ứng tâm lý nếu đội bóng phản ứng không tốt.

Một chiến thắng trước Pakistan là cần thiết, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc tuyển Việt Nam tìm thêm lời giải cho Asian Cup 2027.

Việt Nam không cần bước vào trận Pakistan với tâm thế “trút giận”. Một chiến thắng đậm trước đối thủ yếu hơn cũng không thể xóa đi những vấn đề từng xuất hiện trước Thái Lan.

Thứ đáng quan tâm hơn là cách đội bóng chơi.

Nếu Việt Nam vẫn kiểm soát trận đấu với sự bình tĩnh, duy trì cấu trúc khi chưa ghi được bàn và tiếp tục thử những phương án mới thay vì vội vã tìm tỷ số, đó mới là dấu hiệu của một tập thể trưởng thành.

Một đội tuyển mạnh không chỉ thể hiện qua cách thắng. Cách đứng dậy sau thất bại cũng nói lên rất nhiều.

Pakistan vì thế là bài kiểm tra tốt hơn người ta tưởng. Việt Nam cần thắng, nhưng đồng thời phải chứng minh rằng trận thua Thái Lan giúp đội bóng hiểu rõ hơn mình đang thiếu gì.

FIFA ASEAN Cup rồi sẽ kết thúc. Asian Cup 2027 mới là sân khấu lớn hơn, nơi Việt Nam không có nhiều trận đấu thuận lợi để sửa sai. Nếu từ trận Pakistan, Kim Sang-sik có thể tìm thêm một phương án tấn công, trao thêm trách nhiệm cho vài gương mặt trẻ và giúp đội bóng lấy lại sự chủ động sau thất bại, 90 phút ấy sẽ mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một tỷ số đẹp.

Việt Nam cần ba điểm trước Pakistan.

Nhưng quan trọng hơn, đội tuyển cần rời trận đấu với thêm vài câu trả lời cho tương lai.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.