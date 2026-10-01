Haaland giỏi kiếm tiền

Haaland tăng thu nhập đáng kể trong màu áo Man City. Ảnh: Reuters.

Theo các số liệu được công bố, công ty quản lý bản quyền hình ảnh York Promotions của Haaland hiện có khoảng 5 triệu bảng tiền mặt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này sở hữu tài sản và các khoản đầu tư trị giá hơn 12 triệu bảng, nâng tổng giá trị tài sản được ghi nhận lên khoảng 19,6 triệu bảng.

Một phần đáng chú ý trong danh mục tài sản của Haaland là cổ phần tại hai chiếc máy bay, với tổng giá trị khoảng 2,1 triệu bảng. Đây là những khoản đầu tư được thực hiện bên ngoài thu nhập từ bóng đá của chân sút Man City.

Trên sân cỏ, Haaland hiện hưởng mức lương khoảng 500.000 bảng mỗi tuần. Ngoài tiền lương, tiền đạo 26 tuổi còn có nguồn thu lớn từ các hợp đồng quảng cáo và thương mại với hàng loạt thương hiệu quốc tế.

Haaland đang hợp tác với Nike, EA Sports, Midea, Breitling, Dolce & Gabbana, Red Bull, Beats by Dre, TAG Heuer, Prime Hydration, Hyperice và Norwegian Seafood Council. Những hợp đồng này giúp ngôi sao người Na Uy xây dựng nguồn thu nhập đáng kể bên ngoài bóng đá.

Haaland được nhiều nhãn hàng săn đón. Ảnh: Reuters.

York Promotions được Haaland điều hành cùng cha anh, Alfie Haaland, cựu cầu thủ từng khoác áo Man City. Kế toán Julia Hoyle, người từng có quan hệ công việc với cố đại diện Mino Raiola, cũng nằm trong danh sách giám đốc công ty.

Khối tài sản của Haaland được hé lộ trong thời điểm Man City tiếp tục đối mặt với những vấn đề liên quan đến các cáo buộc tài chính. Theo những thông tin được đề cập, CLB bị cáo buộc sử dụng các hợp đồng thương mại bị cho là “giả tạo” nhằm làm tăng doanh thu hơn 900 triệu bảng.

Man City đang đối mặt với nguy cơ phải nhận án phạt nghiêm khắc nếu các cáo buộc được xác nhận. Trong khi đó, tương lai của Haaland cũng được đặt dấu hỏi khi anh được liên hệ với Real Madrid và Barcelona.

Highlights Manchester City 1-0 Coventry Tối 5/9, chủ nhà Manchester City đánh bại đội khách Coventry bằng bàn thắng duy nhất của Erling Haaland tại vòng 3 Premier League 2026/27.