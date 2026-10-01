ASIAD 2026: Thế hệ VĐV trẻ chinh phục đỉnh cao châu Á

Tại ASIAD 2018 trên sân nhà Jakarta, Bunga Nyimas mới 12 tuổi đã giành HCĐ nội dung trượt ván nữ. Thành tích đưa cô trở thành một trong những VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại một kỳ ASIAD, đồng thời mở ra hình ảnh mới về thể thao Indonesia: những tài năng còn ở tuổi học sinh vẫn có thể cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Tám năm sau, câu chuyện ấy tiếp tục được viết tại Aichi-Nagoya với Mikhayla Shanum Caya, sinh năm 2014. Là VĐV trẻ nhất đoàn Indonesia tại ASIAD 2026, Mikhayla tranh tài ở nội dung skateboard nữ park. Sự xuất hiện của cô bé cho thấy trượt ván đang trở thành một trong những môn thể thao tạo điều kiện để các tài năng rất trẻ bước vào đấu trường quốc tế.

Từ Bunga đến Mikhayla là một hành trình nối tiếp, trong đó tuổi tác không còn là rào cản tuyệt đối. Nếu Bunga gây chú ý bằng tấm HCĐ trên sân nhà Jakarta, thì Mikhayla đại diện cho lớp VĐV mới được trao cơ hội sớm hơn, được chuẩn bị để thi đấu ở cấp độ cao ngay từ khi còn nhỏ. Hai gương mặt cũng phản ánh sự chuyển dịch trong cách Indonesia xây dựng lực lượng kế cận, đặc biệt ở những môn thể thao mới như trượt ván.

Không chỉ trên ván trượt, Indonesia còn có một đại diện trẻ để lại dấu ấn quyết định tại Aichi-Nagoya. Ở môn cầu lông, Mohammad Zaki Ubaidillah mới 19 tuổi đã trở thành người mang về chiến thắng cho đội tuyển Indonesia trong trận chung kết đồng đội nam với Trung Quốc. Sau khi Indonesia bị dẫn 0-2, Ubaidillah thắng Weng Hongyang 23-21, 21-13 ở trận đấu quyết định, giúp đội nhà ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 và giành HCV.

Chiến thắng của Ubaidillah cho thấy các VĐV trẻ Indonesia không chỉ được trao cơ hội góp mặt mà còn có thể đảm nhận vai trò then chốt trong những thời điểm quan trọng nhất. Ở tuổi 19, anh phải đối mặt với sức ép của một trận chung kết, khi kết quả của cả cuộc đối đầu phụ thuộc vào màn trình diễn của mình. Bản lĩnh ấy giúp Ubaidillah trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ mới của cầu lông Indonesia.

Những câu chuyện của Bunga, Mikhayla và Ubaidillah diễn ra trong bối cảnh ASIAD 2026 chứng kiến sự xuất hiện nổi bật của các VĐV tuổi teen. Trên đường bơi Tokyo, Shin Ohashi của Nhật Bản, mới 17 tuổi, giành HCV 200m ếch nam với thời gian 2 phút 4,83 giây, phá kỷ lục thế giới 2 phút 5,48 giây do Qin Haiyang của Trung Quốc thiết lập tại giải vô địch thế giới năm 2023. Ohashi rút ngắn 0,65 giây so với kỷ lục cũ và trở thành người đầu tiên đưa thành tích nội dung này xuống dưới 2 phút 5 giây.

Đó là HCV thứ hai của Ohashi tại ASIAD 2026, sau khi anh cùng Dong Zhihao của Trung Quốc chia sẻ HCV 100m ếch. Thành tích của kình ngư Nhật Bản gợi nhớ cột mốc Kosuke Kitajima từng thiết lập tại ASIAD 2002, khi giành HCV 200m ếch với kỷ lục thế giới ở tuổi 20. Hơn hai thập kỷ sau, một VĐV Nhật Bản khác lại phá kỷ lục thế giới ở cùng nội dung, nhưng ở tuổi 17.

Cũng trên đường bơi, Yumeki Kojima, 17 tuổi, giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 7,02 giây, phá kỷ lục ASIAD và thiết lập kỷ lục thế giới trẻ. Trong khi đó, Yu Zidi của Trung Quốc, mới 13 tuổi, giành ba HCV cá nhân ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân, đồng thời phá kỷ lục ASIAD và thiết lập kỷ lục thế giới trẻ.

Ở tuổi 19, Zhang Zhanshuo tiếp tục cho thấy một VĐV trẻ có thể trở thành trụ cột ngay trong một kỳ Đại hội. Kình ngư Trung Quốc giành 7 HCV, trở thành nam VĐV giành nhiều HCV nhất trong một kỳ ASIAD. Zhang chiến thắng ở các nội dung 200m, 400m, 800m và 1.500m tự do cùng ba nội dung tiếp sức, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục ASIAD.

Nếu những thành tích trên cho thấy sức mạnh của các tài năng trẻ trong những môn thể thao truyền thống, thì Yuki Kurihara của Nhật Bản lại tạo dấu ấn ở thể thao điện tử. Mới 11 tuổi, Kurihara giành HCV nội dung Puyo Puyo Champions sau khi đánh bại Kang Dongshin của Hàn Quốc 10-2 trong trận chung kết. Chiến thắng đưa cậu trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử ASIAD và là VĐV trẻ nhất từng đại diện Nhật Bản tại Đại hội.

Ở các môn khác, những VĐV 16 tuổi như Ke Qinqin của Trung Quốc và Misa Nishiyama của Nhật Bản đã giành huy chương toàn năng nữ môn thể dục dụng cụ. Hwang Seo-hyun, cũng 16 tuổi, giúp Hàn Quốc chấm dứt 40 năm chờ đợi HCV cầu thăng bằng nữ tại ASIAD. Trong môn trượt ván, các VĐV 12-15 tuổi tiếp tục góp mặt trong cuộc đua huy chương. Những kết quả này cho thấy khoảng cách giữa thể thao trẻ và thể thao đỉnh cao đang ngày càng thu hẹp.

Với Indonesia, sự trẻ hóa được thể hiện qua một hành trình có chiều sâu: Bunga Nyimas tạo dấu mốc tại Jakarta năm 2018, Mikhayla tiếp nối hình ảnh những tài năng nhỏ tuổi trên ván trượt tại Aichi-Nagoya, còn Ubaidillah cho thấy một vận động viên 19 tuổi có thể gánh vác nhiệm vụ quyết định trong trận chung kết cầu lông.

Từ tấm HCĐ của Bunga đến sự xuất hiện của Mikhayla và chiến thắng quyết định của Ubaidillah, Indonesia đang từng bước hình thành lớp VĐV trẻ có khả năng cạnh tranh ở nhiều môn thể thao. Hành trình ấy hòa vào bức tranh rộng hơn của ASIAD 2026, nơi những vận động viên từng được xem là “tài năng tương lai” đã trở thành những người tranh huy chương ở hiện tại.

Những kỷ lục của Shin Ohashi ở tuổi 17, ba HCV của Yu Zidi ở tuổi 13, 7 HCV của Zhang Zhanshuo ở tuổi 19 hay tấm HCV lịch sử của Yuki Kurihara khi mới 11 tuổi cho thấy thể thao châu Á đang bước vào giai đoạn mới. Trong giai đoạn đó, tuổi trẻ không chỉ là dấu hiệu của tiềm năng mà đã trở thành một phần của thành công.