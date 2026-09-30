Man City có thể phải bồi thường cho những CLB nào?

MU từng mất chức vô địch Premier League 2011/12 vào tay Man City vì kém hiệu số bàn thắng dù cùng có 89 điểm.

Án phạt dành cho Man City chưa được xác định, nhưng hệ quả của vụ việc có thể không dừng ở chuyện trừ điểm, phạt tiền hay xuống hạng. Một số CLB Premier League đã tính đến khả năng yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được những vi phạm tài chính của đội chủ sân Etihad khiến họ chịu thiệt hại.

MU, Liverpool, Arsenal và Tottenham được cho là đã thực hiện các bước pháp lý để bảo lưu quyền khiếu kiện trước khi thời hiệu hết hạn. Tổng giá trị những yêu cầu tiềm năng có thể vượt 200 triệu bảng, dù Man City hiện chưa phải trả bất kỳ khoản nào và vẫn đang kháng cáo kết luận của ủy ban độc lập.

Điểm quan trọng nằm ở chỗ các CLB không thể đơn giản nói rằng họ từng đứng sau Man City rồi yêu cầu bồi thường. Muốn đòi tiền, từng đội phải chứng minh được mình mất một khoản lợi ích cụ thể và thiệt hại đó có liên hệ đủ rõ với hành vi vi phạm đã được xác định.

MU và Liverpool có những trường hợp dễ hình dung nhất

MU là ví dụ nổi bật. Mùa 2011/12, đội của Sir Alex Ferguson cùng có 89 điểm với Man City nhưng mất chức vô địch vì kém hiệu số bàn thắng. Đến mùa 2017/18, MU thêm một lần về nhì sau đội chủ sân Etihad.

Liverpool cũng từng trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với Man City. Mùa 2013/14, đội bóng của Brendan Rodgers kết thúc giải với 84 điểm, ít hơn đối thủ hai điểm. Trong những trường hợp như vậy, tiền thưởng theo thứ hạng, doanh thu thương mại và giá trị của chức vô địch đều có thể trở thành nội dung được đưa ra tranh luận.

Tuy nhiên, việc chứng minh thiệt hại không đơn giản như lấy Man City khỏi bảng xếp hạng rồi đẩy đội phía sau lên một bậc. Một mùa Premier League có 38 vòng và hàng nghìn tình huống có thể thay đổi nếu điều kiện ban đầu khác đi.

Nếu Man City khi ấy có lực lượng khác, đối thủ cũng có thể chuẩn bị theo cách khác. Kết quả từng trận, cách các đội sử dụng nhân sự, quyết định chuyển nhượng giữa mùa và tâm lý trong cuộc đua đều có khả năng thay đổi. Vì thế, một CLB muốn bồi thường phải đi xa hơn lập luận rằng họ đứng ngay sau City trên bảng xếp hạng.

Arsenal và Tottenham có thể tập trung nhiều hơn vào những mùa họ bỏ lỡ Champions League. Mùa 2010/11, Man City đứng thứ ba, Arsenal thứ tư và Tottenham thứ năm. Mùa 2012/13, Tottenham tiếp tục xếp thứ năm trong khi Man City về nhì. Arsenal cũng kết thúc mùa 2016/17 ở vị trí thứ năm, ngay sau Liverpool và Man City.

Man City có thể đối mặt thêm các yêu cầu bồi thường từ những CLB cho rằng họ chịu thiệt hại vì các vi phạm tài chính.

Khoản thiệt hại từ việc mất Champions League có thể dễ định lượng hơn một danh hiệu. Nó liên quan trực tiếp đến tiền thưởng UEFA, bản quyền truyền hình, doanh thu ngày thi đấu, hợp đồng thương mại và cả sức hút trên thị trường chuyển nhượng.

Đó là lý do khái niệm “mất cơ hội” có thể trở thành một phần quan trọng nếu những vụ kiện thực sự xảy ra. Một CLB không chỉ có thể cho rằng mình mất khoản tiền trong một mùa, mà còn lập luận rằng việc không được dự Champions League kéo theo những thiệt hại ở các mùa sau.

Tiền lệ Burnley khiến câu chuyện đáng chú ý hơn

Khả năng các CLB yêu cầu bồi thường không còn hoàn toàn mang tính giả định sau vụ Burnley - Everton.

Burnley thắng trong vụ kiện liên quan đến vi phạm tài chính của Everton ở mùa 2021/22. Hội đồng xét xử chấp nhận lập luận rằng nếu Everton bị xử lý đúng thời điểm, lợi thế thể thao của CLB này có thể đã thay đổi cuộc đua trụ hạng. Burnley được phán quyết nhận khoảng 26 triệu bảng tiền bồi thường, cộng lãi khiến tổng giá trị tiến gần 40 triệu bảng. Everton sau đó đã kháng cáo.

Vụ việc không tạo ra một công thức có thể áp dụng nguyên xi với Man City. Bản chất, quy mô và thời gian của hai trường hợp khác nhau, nhưng nó cho thấy một nguyên tắc đáng chú ý: vi phạm tài chính tại Premier League có thể dẫn tới trách nhiệm bồi thường nếu một CLB khác chứng minh được thiệt hại trực tiếp.

Đây cũng là thách thức lớn nhất với MU, Liverpool, Arsenal hay Tottenham nếu họ quyết định theo đuổi vụ việc.

MU chẳng hạn không thể chỉ khẳng định rằng nếu Man City bị xử lý sớm hơn, chức vô địch 2011/12 chắc chắn thuộc về họ. Liverpool cũng không thể mặc nhiên tính giá trị chức vô địch 2013/14 thành khoản thiệt hại phải được hoàn trả.

Các luật sư sẽ phải chỉ ra mối liên hệ giữa hành vi vi phạm, lợi thế mà Man City nhận được và khoản tiền cụ thể mà đối thủ bị mất. Phía City ngược lại có nhiều cơ sở để lập luận rằng không thể tái dựng một mùa giải theo giả định mọi kết quả khác đều giữ nguyên.

Man City có thể đối mặt thêm các yêu cầu bồi thường từ những CLB cho rằng họ chịu thiệt hại vì các vi phạm tài chính.

Vấn đề thời hiệu cũng làm câu chuyện phức tạp hơn. Việc MU, Liverpool, Arsenal và Tottenham được cho là đã bảo lưu quyền khiếu kiện từ trước giúp họ có vị thế khác với những CLB không thực hiện bước này. Với nhóm còn lại, khả năng đưa ra yêu cầu bồi thường sẽ phụ thuộc vào cách các quy định về thời hiệu được diễn giải.

Man City lúc này chưa phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho các đối thủ. CLB phủ nhận sai phạm, phản đối kết luận của ủy ban và đang theo đuổi quá trình kháng cáo. Vì vậy, mọi con số bồi thường hiện mới nằm ở mức khả năng.

Tuy nhiên, vụ Burnley - Everton cho thấy một án phạt từ Premier League chưa chắc là điểm kết thúc. Nếu kết luận cuối cùng vẫn xác định Man City hưởng lợi từ những vi phạm tài chính kéo dài nhiều năm, đội chủ sân Etihad còn có thể đối diện các yêu cầu từ chính những CLB từng đứng sau họ trên bảng xếp hạng.

Khi đó, hóa đơn lớn nhất có thể không đến từ Premier League, mà từ những đối thủ cho rằng họ đã mất tiền, mất cơ hội hoặc mất cả một mùa giải vì phải cạnh tranh trong điều kiện không giống nhau.