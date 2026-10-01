Xác định 2 đội bóng vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia và Malaysia đã tạo nên cuộc đua nghẹt thở cho tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khi cùng giành những chiến thắng cực đậm ở lượt trận cuối bảng A. Tuy nhiên, chỉ một đội có thể đi tiếp sau khi các chỉ số phụ được tính toán, và Indonesia là đội giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) mất vé chung kết vì thua Thái Lan - Ảnh: Changsuek

Trên sân nhà Gelora Bung Karno, Indonesia thể hiện quyết tâm rất lớn trước Bangladesh khi liên tục dồn ép ngay từ những phút đầu. Mitchell Baker trở thành nhân vật nổi bật với cú hat-trick trong hiệp một, bên cạnh các pha lập công của Rizky Ridho, Justin Hubner cùng các đồng đội.

Dù để Bangladesh có một bàn rút ngắn tỷ số, Indonesia vẫn duy trì sức tấn công mạnh mẽ và khép lại trận đấu bằng chiến thắng tưng bừng 9-2.

Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng không chịu kém cạnh khi đánh bại Singapore với tỷ số 6-0. Bergson mở màn cho chiến thắng của “Hổ vàng” bằng quả phạt đền thành công, trước khi Wilkin nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Bergson hoàn tất cú hat-trick, còn Paulo Josue và Bashal tiếp tục ghi thêm bàn thắng giúp Malaysia tạo ra cách biệt lớn.

Những diễn biến liên tục đảo chiều ở lượt trận cuối bảng A - Ảnh: ASEAN Football

Dù cùng có 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại +9, Malaysia phải chấp nhận vị trí thứ hai bảng A do kém Indonesia về số bàn thắng ghi được. Kết quả này đưa Indonesia vào chung kết gặp Thái Lan, trong khi Malaysia sẽ tranh hạng Ba với đội nhì bảng B.

Với tuyển Việt Nam, cơ hội góp mặt ở trận đấu này phụ thuộc vào lượt trận cuối. Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B.

Chiều 2/10, tuyển Việt Nam buộc phải đánh bại Pakistan để giữ vị trí nhì bảng và giành quyền đối đầu Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch, trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h ngày 5/10, sau đó là trận chung kết vào lúc 20h cùng ngày.

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