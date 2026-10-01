Tuyên bố đáng chú ý của Guardiola sau cú sốc Man City

Guardiola lên tiếng một ngày sau khi phán quyết bất lợi với Man City được công bố. Cựu HLV đội chủ sân Etihad gửi thông điệp ủng hộ CLB, giới chủ, ban lãnh đạo, cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ trong lúc đội bóng đối mặt sức ép lớn.

“Tôi muốn mọi CĐV Man City biết rằng tôi ở đây, hơn bao giờ hết”, Guardiola nói. Ông nhắc tới Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, CEO Ferran Soriano, HLV Enzo Maresca cùng những người đang làm việc tại CLB, rồi nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này”.

Guardiola vẫn đứng về phía Man City

Phản ứng của Guardiola gây chú ý bởi ông đã rời Man City vào cuối mùa 2025/26, khép lại 10 năm làm việc tại Etihad. Trong quãng thời gian đó, HLV người Tây Ban Nha giúp đội bóng giành 6 chức vô địch Premier League cùng Champions League 2022/23.

Dù không còn trực tiếp dẫn dắt Man City, Guardiola vẫn lựa chọn lên tiếng vào thời điểm CLB chịu sức ép lớn nhất từ vụ kiện tài chính. Ủy ban độc lập kết luận Man City có những vi phạm nghiêm trọng trong giai đoạn 2009-2018, liên quan tới cách ghi nhận doanh thu và chi phí, trong khi CLB phủ nhận sai phạm và tuyên bố sẽ kháng cáo.

Phát biểu mới khiến lời hứa năm 2022 của Guardiola về việc rời Man City nếu bị lãnh đạo lừa dối được nhắc lại.

Guardiola không đi sâu vào nội dung phán quyết hay tranh luận về các vấn đề pháp lý. Thông điệp của ông chủ yếu thể hiện sự ủng hộ dành cho đội bóng cũ và những người từng làm việc cùng mình tại Etihad.

Lập trường ấy không khác nhiều so với những gì Guardiola thể hiện trong nhiều năm qua. Khi các cáo buộc còn chưa được phân xử, ông nhiều lần công khai bảo vệ Man City và cho biết mình tin vào lời giải thích từ ban lãnh đạo CLB.

Lời nói năm 2022 được nhắc lại

Phát biểu mới khiến tuyên bố Guardiola từng đưa ra vào năm 2022 được nhắc lại. Khi ấy, ông nói mình bảo vệ Man City vì tin vào những thông tin mà ban lãnh đạo cung cấp, đồng thời đặt ra một giới hạn rất rõ ràng.

“Nếu các ông nói dối tôi, ngày hôm sau tôi sẽ không còn ở đây”, Guardiola từng tuyên bố. Ông cũng khẳng định sẽ chấm dứt quan hệ với những người liên quan nếu phát hiện bản thân bị lừa dối.

Đến năm 2023, sau khi Premier League chính thức đưa ra hàng loạt cáo buộc, Guardiola vẫn không thay đổi quan điểm. Ông cho biết Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, CEO Ferran Soriano và các lãnh đạo Man City đã giải thích mọi chuyện với mình, vì thế ông tiếp tục đứng về phía CLB.

Guardiola rời Man City cuối mùa 2025/26 sau 10 năm gắn bó nhưng vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với đội bóng cũ.

Phán quyết mới khiến những lời nói cũ của Guardiola được chú ý trở lại, nhưng chưa đủ để kết luận ông từng bị ban lãnh đạo Man City lừa dối. CLB vẫn bác bỏ các kết luận của ủy ban và vụ việc chưa khép lại do quá trình kháng cáo còn ở phía trước.

Guardiola từng bảo vệ Man City khi mọi chuyện mới dừng ở những cáo buộc và hiện vẫn giữ nguyên thái độ sau phán quyết bất lợi đầu tiên. Với một người đã rời Etihad, sự ủng hộ công khai ấy cho thấy mối quan hệ giữa ông với đội bóng cũ vẫn chưa hề lỏng đi.