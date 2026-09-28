Quy định mới về cấp ý kiến pháp lý

Nghị định tập trung làm rõ đối tượng, hồ sơ, trách nhiệm và quy trình cấp ý kiến pháp lý đối với các khoản vay, bảo lãnh và phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ. Theo quy định mới, Bộ Tư pháp xem xét cấp ý kiến pháp lý đối với 5 nhóm trường hợp: điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài nhân danh Chính phủ; văn bản bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay nước ngoài hoặc phát hành trái phiếu quốc tế; thỏa thuận phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ và các trường hợp đặc biệt khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định bổ sung quy định về cơ quan, tổ chức liên quan, trong đó có cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và cơ quan cấp bảo lãnh Chính phủ. Các cơ quan này có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, tài liệu phục vụ việc cấp ý kiến pháp lý.

Một điểm đáng chú ý là hồ sơ có thể được gửi bằng bản điện tử hoặc bản giấy. Trường hợp tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hệ thống thông tin chưa đáp ứng việc gửi, tiếp nhận bản điện tử hoặc hệ thống gặp sự cố thì hồ sơ được gửi bằng bản giấy.

Nghị định cũng quy định rõ việc chỉnh lý, làm rõ hồ sơ. Bộ Tư pháp có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; cơ quan yêu cầu cấp ý kiến pháp lý có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình và chỉnh lý trong thời hạn 10 ngày làm việc. Đồng thời, cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp và xác thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp.

Đáng chú ý, từ ngày 1/10, bên cho vay hoặc nhà tài trợ nước ngoài có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để cung cấp ý kiến pháp lý thay cho việc lấy ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp, trừ một số trường hợp thuộc phạm vi bí mật nhà nước.