Giả danh chủ vườn sầu riêng, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, niên vụ sầu riêng năm 2023, bố ruột của Vũ là ông Nguyễn Duy H. có hai vườn sầu riêng đến thời điểm thu hoạch. Một vườn có 86 cây, sản lượng ước tính khoảng 3 tấn tại buôn Dliê Ya B; vườn còn lại có 98 cây, sản lượng khoảng 5 tấn tại thôn Ea Krái, xã Dliê Ya (cùng xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk).

Bị cáo Nguyễn Duy Anh Vũ tại phiên toà.

Vườn sầu riêng của ông H. nằm tiếp giáp với vườn của anh Hà Văn H., là anh họ của Vũ, có khoảng 230 cây, sản lượng ước tính khoảng 25 tấn.

Trong thời gian ông Nguyễn Duy H. về Hà Nội, lợi dụng việc các vườn sầu riêng giáp ranh nhưng không có bờ rào ngăn cách, Vũ đã tự nhận mình là chủ các vườn. Sau đó, Vũ dẫn nhiều người đến xem vườn, ký hợp đồng mua bán sầu riêng và nhận tiền đặt cọc.

Điển hình, trong các ngày 22 và 23/7/2023, Vũ dẫn bà Phạm Thị L. (trú xã Dliê Ya) đi xem hai vườn sầu riêng tại buôn Dliê Ya B và thôn Ea Krái. Vũ tự nhận là chủ các vườn nên bà L. tin tưởng, ký hai “Hợp đồng mua bán sầu riêng năm 2023” với Vũ.

Sau đó, bà L. chụp hình hai hợp đồng gửi cho ông Đào Minh Đ. (trú tại tỉnh Đồng Nai), là người cùng làm việc với bà. Tin tưởng nội dung hợp đồng, ông Đ. chuyển cho Vũ 150 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, Vũ chiếm đoạt.

Một trường hợp khác là ông Cao Văn T. và ông Nguyễn Văn K., là nhân viên thu mua sầu riêng và kế toán của một công ty có địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30/8/2023, Vũ dẫn T. và ông K., đi xem các vườn sầu riêng tại buôn Dliê Ya B và thôn Ea Krái.

Vũ tiếp tục giới thiệu mình là chủ các vườn sầu riêng. Tin tưởng thông tin này, sau khi báo cáo và được giám đốc công ty đồng ý, ông T. và ông K. ký hợp đồng mua bán sầu riêng. Sau đó, công ty chuyển cho Vũ 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Vũ nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22/7-4/9/2023, mặc dù không sở hữu các vườn sầu riêng và không được chủ vườn ủy quyền bán trái, Vũ vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng mình là chủ các vườn sầu riêng tại buôn Dliê Ya B và thôn Ea Krái.

Toàn cảnh phiên toà.

Bằng thủ đoạn này, Vũ đã tạo lòng tin để nhiều người đặt cọc tiền mua sầu riêng đã chiếm đoạt tiền của 12 cá nhân và 3 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền từ các bị hại, Vũ sử dụng để đánh bạc trực tuyến, tiêu xài hết nên đã bỏ trốn. Đến ngày 26/1/2026 Vũ bị bắt theo Quyết định truy nã khi đang trốn tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa, Vũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Anh Vũ mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc trả lại toàn bộ số tiền bị cáo đã chiếm đoạt. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày Vũ bị bắt theo quyết định truy nã, ngày 26/1/2026.

Ngoài hình phạt tù, bản án còn tuyên về việc xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự và quyền kháng cáo của bị cáo, bị hại theo quy định pháp luật.

Được biết, trước vụ án này, Nguyễn Duy Anh Vũ từng bị Tòa án nhân dân khu vực 12, tỉnh Gia Lai xử phạt 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.