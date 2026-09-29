Công an Đồng Nai quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đồng Nai, trong 8 tháng đầu năm 2026 đã khởi tố, điều tra 12 vụ, 57 đối tượng về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; 5 vụ, 10 đối tượng mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Trước đó, một trong những chuyên án có quy mô đặc biệt lớn được Công an Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an đấu tranh triệt phá là chuyên án LĐM5.

Sau gần 5 tháng xác minh, thu thập tài liệu về một đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia, ngày 16/12/2025, cơ quan Công an xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai phát biểu ý kiến với các đơn vị tham gia phá án.

Thủ đoạn của các đối tượng đặc biệt tinh vi. Chúng sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo nữ du học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ... để kết bạn, làm quen và tạo dựng quan hệ tình cảm với những người đàn ông có điều kiện kinh tế.

Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng chuyển sang dụ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” thông qua những ứng dụng, sàn thương mại điện tử giả mạo do chính chúng xây dựng.

Ban đầu, nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản, đặt đơn hàng, mua hàng và nhận hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng lớn thì mức hoa hồng được hứa hẹn càng cao. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng liên tục đưa ra những yêu cầu mới như đóng tiền để “rút vốn”, “đóng thuế”, “phí xác minh”. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Để che giấu nguồn tiền, các đối tượng còn tổ chức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng. Đây là thủ đoạn cho thấy tội phạm trên không gian mạng đã được tổ chức bài bản, có sự phân công, vận hành xuyên quốc gia.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Trong các ngày từ 18 đến 23/12/2025, ba đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Bảo và Phạm Văn Quý lần lượt bị bắt giữ. Từ ngày 23/12/2025 đến 23/1/2026, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân. Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia bị bắt giữ.

Tháng 3/2026, Công an Đồng Nai tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận gần 400 người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao liên quan một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Qua điều tra, đến ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an TP Đồng Nai, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. Một số đối tượng được gọi là “giang hồ mạng” còn lợi dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng trực tuyến để tổ chức hoạt động kinh doanh với doanh số lớn, kinh doanh hàng hóa giả mạo, hàng không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo sai lệch về tính năng sản phẩm.

Mới đây, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát cơ sở, không để sót lọt tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa; nâng cao trình độ, nghiệp vụ phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh, Công an Đồng Nai đặc biệt chú trọng là tuyên truyền để người dân tự bảo vệ mình.

Tại xã Nha Bích, Trung tá Lương Văn Sơn, Phó Trưởng Công an xã cho biết, tại các buổi tuyên truyền, Công an xã đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực như: cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, tội phạm hoạt động theo băng nhóm... Đồng thời, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Công an tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở xã Nha Bích.

Tại xã Hưng Phước, Công an xã phối hợp Nông trường Bù Đốp tuyên truyền cho khoảng 100 công nhân, người lao động. Những thủ đoạn như giả danh cơ quan chức năng, lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, dụ dỗ đầu tư với “lợi nhuận cao” được phân tích bằng những tình huống cụ thể, đồng thời hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.

Công an xã Hưng Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công nhân Nông trường.

Đặc biệt, tại Công an phường Bình Lộc, Công an xã còn hướng dẫn hội viên phụ nữ nguyên tắc phòng ngừa “3 Không”: Không tin – Không giao dịch – Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên không gian mạng. Qua tuyên truyền, mỗi người dân không chỉ tự nâng cao cảnh giác mà còn có thể trở thành một “tuyên truyền viên” tại gia đình và khu dân cư.

Công tác tuyên truyền cũng được Công an Đồng Nai đưa vào trường học để giáo viên và học sinh nắm.

Cán bộ Công an xã Xuân Định tuyên truyền các quy định về pháp luật tại trường học.

Đây chính là cách xây dựng “lá chắn” từ cộng đồng. Bởi không gian mạng càng phát triển, phương thức phạm tội càng biến đổi nhanh.