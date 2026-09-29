Sở GD-ĐT hướng dẫn 4 bước xử lý bạo lực học đường

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu tại buổi tập huấn công tác truyền thông giáo dục, đảm bảo an toàn trường học vào giữa tháng 9-2026

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, việc phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh được thực hiện theo 4 bước gồm: phát hiện, tiếp nhận thông tin; đánh giá nguy cơ, thực hiện các biện pháp bảo vệ học sinh; can thiệp và xử lý; theo dõi, hỗ trợ để phòng ngừa tái diễn.

Trong đó, ở bước phát hiện và tiếp nhận thông tin, nhà trường cần phối hợp với công an cấp xã, gia đình và học sinh để xác minh thông tin ban đầu, xác định người liên quan, địa điểm, thời gian và mức độ khẩn cấp.

Thông tin phải được báo cáo người có trách nhiệm để xử lý. Nhà trường không được tự ý phát tán thông tin vụ việc trên mạng xã hội. Nếu có dấu hiệu trẻ em bị xâm hại, phải thông báo ngay Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường phối hợp công an địa phương đánh giá nguy cơ, tách các bên có mâu thuẫn, sơ cứu nếu cần và thực hiện các biện pháp bảo vệ học sinh, ngăn chặn nguy cơ tiếp tục xảy ra.

Việc thông tin cho gia đình phải phù hợp với tình huống, không làm tăng nguy cơ đối với học sinh hoặc ảnh hưởng yêu cầu xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.

Ở bước can thiệp và xử lý, nhà trường có thể tổ chức gặp gỡ, tư vấn, hòa giải, giáo dục và hỗ trợ tâm lý phù hợp với học sinh.

Tuy nhiên, nếu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tính chất nghiêm trọng, nhà trường phải kịp thời chuyển thông tin, tài liệu cần thiết cho cơ quan công an có thẩm quyền.

Việc xử lý trong nhà trường không được làm cản trở quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng. Nhà trường phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, đồng thời bảo vệ và hỗ trợ học sinh, phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan.

Thông tin vụ việc chỉ được chia sẻ cho những người cần biết, đúng mục đích và đúng thẩm quyền nhằm bảo đảm quyền riêng tư, an toàn của học sinh.

Sau xử lý, nhà trường tiếp tục phối hợp gia đình, công an cấp xã và các tổ chức liên quan để hỗ trợ học sinh, tư vấn tâm lý, ổn định việc học tập và các mối quan hệ.

Song song đó, trường học đánh giá nguy cơ tái diễn, rút kinh nghiệm và có biện pháp phòng ngừa; khi cần có thể sử dụng thông tin đã ẩn danh để cảnh báo, giáo dục học sinh.

Việc xử lý vi phạm phải nghiêm túc nhưng bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, phù hợp lứa tuổi. Nguyên tắc xuyên suốt là xử lý kịp thời, đúng chức năng, thẩm quyền, bảo mật thông tin và đặt an toàn, quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh làm trung tâm.

Nhà trường không được che giấu vụ việc, tự giải quyết nội bộ hoặc trì hoãn chuyển thông tin khi vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.