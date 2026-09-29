Hai người chưa thành niên được áp dụng biện pháp giáo dục tại cộng đồng

Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 phát biểu tại phiên họp.

Vừa qua, VKSND khu vực 3, TP Hồ Chí Minh phối hợp với TAND khu vực 3 tổ chức phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng đối với V.A.P. (SN 26/8/2009) và T.N.H. (SN 19/10/2008).

Cả hai bị xác định có hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Tham dự phiên họp, đại diện VKSND khu vực 3 có Kiểm sát viên sơ cấp Trần Thị Hồng Phương được phân công kiểm sát hoạt động tư pháp. Cùng tham dự có người đại diện theo pháp luật, người làm công tác xã hội, người trợ giúp pháp lý và các thành phần theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên trình bày nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi, nhân thân, độ tuổi, hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập, sinh hoạt của từng người chưa thành niên.

Đồng thời, Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng; xem xét ý kiến của người đại diện theo pháp luật, người làm công tác xã hội và người trợ giúp pháp lý để làm cơ sở đề xuất biện pháp phù hợp.

Theo hồ sơ, V.A.P. và T.N.H. phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Khi thực hiện hành vi, cả hai đều từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng và có người giám hộ.

V.A.P. đã nghỉ học sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn; T.N.H. hiện còn đi học nhưng thiếu sự quan tâm, uốn nắn. Theo tài liệu, cả hai bị tác động bởi môi trường xã hội, bạn bè rủ rê dẫn đến hành vi phạm tội.

Ngày 19/9/2025, tại địa chỉ 104 Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh, do mâu thuẫn cá nhân, V.A.P. dùng dao chém vào đùi trái của L.Q.V.

Theo Kết luận giám định số 7560KL-KTHS ngày 21/10/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, con dao thuộc “Danh mục dao có tính sát thương cao” theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an.

Đối với T.N.H., người này có hành vi chuẩn bị dao có tính sát thương cao nhằm mục đích gây thương tích, sau đó đưa cho V.A.P. thực hiện hành vi. Sau khi vụ việc xảy ra, các bị can bị phát hiện và xử lý.

Tại phiên họp, bà Trần Thị Như Tuyết - người làm công tác xã hội tại phường Bình Phú, nơi V.A.P. và T.N.H. đang cư trú - trình bày kế hoạch xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, đồng thời đề xuất áp dụng biện pháp “Giáo dục tại cộng đồng” đối với cả hai. Theo phương án này, V.A.P. và T.N.H. sẽ tiếp tục được gia đình cùng các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp quản lý, giáo dục theo quy định pháp luật.

Tại phiên họp, V.A.P. và T.N.H. bày tỏ sự ăn năn, cam kết chấp hành các nghĩa vụ được đặt ra. Đại diện gia đình cũng cam kết tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục các em trong thời gian tới.

Qua xem xét hồ sơ và diễn biến phiên họp, Viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ về hành vi phạm tội của V.A.P. và T.N.H. Tuy nhiên, cả hai đều tự nguyện đồng ý áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng; người đại diện theo pháp luật, người trợ giúp pháp lý và người làm công tác xã hội cũng thống nhất với phương án này.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 3 xác định V.A.P. và T.N.H. đáp ứng đủ điều kiện để được xem xét áp dụng biện pháp “Giáo dục tại cộng đồng” tại phường Bình Phú theo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Sau khi xem xét, TAND khu vực 3 quyết định áp dụng biện pháp “Giáo dục tại cộng đồng” đối với V.A.P. và T.N.H. Biện pháp này hướng đến việc giúp hai người chưa thành niên nhận thức được sai phạm, sửa chữa hành vi, tiếp tục học tập, rèn luyện dưới sự quản lý, giáo dục của gia đình và địa phương, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phạm và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.