Đưa bé 2 tuổi đến bệnh viện cấp cứu bằng xe đặc chủng

Bé A được đưa vào Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu. Ảnh do Công an cung cấp

Sáng 29/9, Trung tâm Y tế Phú Quốc (An Giang) cho biết hiện tại sức khỏe của bé T.K.A đã tạm ổn và các y, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 28/9, trong quá trình tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trong vụ cưỡng chế tại khu phố Suối Đá Dương Tơ, cán bộ Công an đặc khu Phú Quốc thấy chị N.T.N (29 tuổi) cùng một người thân trong gia đình ôm cháu A có biểu hiện lên cơn co giật, toàn thân tím tái và khó thở.

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của cháu bé, Trung tá Nguyễn Duy Hiếu, Phó Trưởng Công an đặc khu đã chỉ đạo Đại úy Lê Hoàng An Tiêm, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự và Thượng úy Lê Ngọc Ẩn, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc dùng xe đặc chủng khẩn trương đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện và can thiệp y tế kịp thời, hiện cháu A đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe dần ổn định.